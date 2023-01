Rocca si presenta: senza leader, si al termovalorizzatore

Presentato il candidato del centrodestra alle Regionali. Francesco Rocca: «Polemiche? Non me ne sono accorto». Il programma: in via di definizione. Il termovalorizzatore: serve ma non basta

Senza i leader nazionali. Silvio Berlusconi nemmeno on line: ha affidato un messaggio alla sua pagina Facebook. Dopo il caso Michetti alle Comunali di Roma nessuno vuole più rischiare. Nemmeno in presenza d’un abisso di vantaggio nel voto dei Partiti e di uno più ristretto nel confronto diretto. Alla presentazione del candidato del centrodestra nel Lazio Francesco Rocca questa mattina c’erano tutti i big regionali. (Leggi qui: Rocca si presenta, Ottaviani e Rufa nel comitato).

Nessuna divisione

Francesco Rocca

La conferenza stampa a Palazzo Ripetta a Roma è stata preceduta dalle polemiche. Che avevano portato anche a spostare ad oggi la data dell’iniziativa. Ma l’ex presidente della Croce Rossa mette in chiaro: «La mia candidatura avviene in un contesto di affetto e simpatia. Le chiacchiere sulle divisioni interne per la mia candidatura io non le ho sentite».

Il programma: tutti vogliono capire cosa intenda fare l’uomo che viene dalle emergenze internazionali. In che modo immagini il suo Lazio, diverso da quello costruito in questi dieci anni da Nicola Zingaretti. «Tra pochi giorni presenteremo il programma. Sarà chiaro e misurabile e ci stiamo lavorando h24. Chi si aspetta un programma faraonico resterà deluso».

Il discorso sulla composizione della giunta «è assolutamente prematuro. Saranno competenza e merito a guidare le scelte di chi mi accompagnerà».

Il termovalorizzatore non basta

Foto: Stefano Capra / Imagoeconomica

Su un punto c’è piena condivisione con il centrosinistra di Alessio D’Amato. È il punto sul termovalorizzatore. Anche per Rocca deve essere realizzato ed attraverso di lui eliminare i rifiuti che soffocano Roma. Ma evideniza anche un altro dato: «Il Lazio è al 18esimo posto come Regione in quanto a differenziata. Un disastro. Bisogna ripartire da questo per chiudere il ciclo dei rifiuti. E bisogna rifare il piano regionale sui rifiuti. Il termovalorizzatore da solo non è la risposta. Inoltre per dove è ubicato dico che la viabilita lì è chiusa. E credo che servirà in maniera minima».

Punta il dito sulla Sanità del Lazio. «Dobbiamo riportare dignità ai cittadini del Lazio. I cittadini non possono andare fuori del Lazio per curarsi. Vedere i cittadini costretti ad emigrare è un’umiliazione che io voglio superare con tutte le mie forze». «Abbiamo liste di attesa interminabili. E nella sanità del Lazio abbiamo gli stessi problemi di 10 anni fa, penso anche al tema delle barelle nei nostri pronto soccorso. Garantirò ai nostri cittadini un punto di ascolto. Riporterò il dialogo».

Attizza la polemica di queste ore: quella sull’aumento dell’addizionale regionale che si paga sulla dichiarazione dei redditi. «L’addizionale Irpef attuale, oltre a mortificare le casse e il portafoglio dei cittadini, porta a una riflessione importante: quella sui conti della Regione. Il debito sta crescendo e la situazione è preoccupante. La Regione non ha fatto passi in avanti, semmai è peggiorata. E c’è un’economia morente».

L’appoggio degli alleati

Silvio Berlusconi

Il primo a garantire l’appoggio a Francesco Rocca è stato Silvio Berlusconi. Con un post su facebook. «Cari amici di Roma e del Lazio, voglio rivolgere un saluto affettuoso a tutti voi. E naturalmente un saluto particolare al nostro candidato il dottor Francesco Rocca, che dopo una vita dedicata al servizio degli altri come presidente della Croce Rossa internazionale e come presidente della Croce Rossa italiana, oggi si offre ai cittadini del Lazio per mettere la sua esperienza al servizio della vostra Regione, una regione che ha bisogno di un cambio di passo, e Francesco Rocca è l’uomo giusto».

Parla di svolta anche il leader dell’Udc Lorenzo Cesa. Secondo il quale «per troppi anni la Regione è stata guidata da sinistra e Cinque Stelle. Troppi anni di immobilismo in Regione: anche Roma vive un momento di difficoltà e anche la Regione può dare un contributo a risollevare le sorti di Roma».

Il governo regionale di Nicola Zingaretti ha creato le condizioni affinché Roma potesse avere ampia autonomia su molti temi che fino ad oggi erano competenza della Regione. Antonio Tajani sottolinea che «Bisogna discutere, ma noi di Forza Italia siamo favorevoli all’autonomia differenziata. La riforma deve dare due risposte: la prima sul ruolo di Roma Capitale e la seconda sul fatto che non devono esserci differenze tra nord e sud».