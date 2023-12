Sala Operatoria, il paziente può aspettare

Le liste d'attesa per gli interventi chirurgici. I numeri in negativo del Lazio. La curva del peggioramento. E le cifre sospette

Il Governatore Francesco Rocca lo ha messo tra gli obiettivi centrali della riforma che ha varato la settimana scorsa. Quella con cui ha ridisegnato la mappa dei posti letto e delle specializzazioni nei vari ospedali del Lazio. Uno dei traguardi da raggiungere, per il presidente è l’abbattimento dei tempi di attesa. Perché nel lazio si aspetta troppo per una visita, si sta troppo in fila al Pronto Soccorso, si deve attendere a lungo per un intervento chirurgico. (Leggi qui: Letti e reparti ma come si legge il piano Rocca?).

A confermare il quadro in queste ore è intervenuta l’Agenas che è l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Ha pubblicato una dettagliata analisi sulle principali dinamiche della Mobilità Sanitaria Interregionale in Italia: ha studiato gli spostamenti dei pazienti da una Regione all’altra; perché si spostano, per quali tipi di interventi lo fanno. Ha analizzato sia i casi da ricovero che le visite di specialistica ambulatoriale. Tutti i dati sono rilevabile sul portale statistico dell’Agenas.

Il report sui tempi

Agenas ha messo il naso anche sul rispetto dei tempi di attesa, sia a livello nazionale che nelle singole Regioni italiane. ha concentrato l’attenzione sugli interventi per le aree Cardio-Vascolare e Oncologica. Il report è costituito da diverse schermate e grafici che fotografano la situazione, sia nel periodo 2019-2022, sia nel confronto 2021-2022.

Gli interventi chirurgici sia per l’area cardiovascolare che per quanto riguarda quella oncologica sono valutati secondo le classi di priorità per prestazioni di ricovero. Le classi, secondo il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla) 2019-2021, sono quattro. Cosa sono e quali sono?

Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti. O comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.

I casi da Classe B richiedono un ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni oppure grave disabilità. Ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti. Ed anche in caso di attesa non c’è grave pregiudizio alla prognosi;

Meno critici ancora i casi di Classe C. Richiedono un ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità. Non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi. I casi meno urgenti sono quelli della Classe D. Qui si va verso un ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Casi urgenti e 30 giorni

Il Report ha preso in considerazione gli interventi per la Classe A. Viene rispettato il tempo d’attesa massimo di 30 giorni? Per quanto riguarda il Lazio l’Agenas testimonia questa situazione.

Rispetto tempi di attesa 30 giorni.

Anno Area Cardiovascolare Area Oncologica 2019 73,62% 69,31% 2020 75,29% 70,86% 2021 69,56% 70,35% 2022 66,68% 65,41%

Evidente il calo nel Lazio del rispetto dei tempi nel biennio 2021-2022, sia per gli interventi chirurgici in area cardiovascolare, che in quella oncologica. La tabella dice con chiarezza che nel 2019 oltre il 73% dei casi legati al cuore e quasi il 70% di quelli legati ai tumori venivano affrontati in Sala Operatoria entro i 30 giorni. In entrambi i casi la percentuale è scesa con il passare degli anni, arrivando al 66,68% ed al 65,41% rilevati lo scorso anno.

Veniamo all’analisi di dettaglio.

Prestazione Variazione

2022-2019 Variazione

2022-2021 PTCA +6,56% -1,66% Bypass -8,32% -8,82% Coronarografia +2,77% -3,99% Endoarteriectomia -10,72% -29,21% Melanoma -23,51% -8,71% Tumore al Colon -6,13% -7,80% Tumore al Polmone -7,57% -9,19% Tumore al Retto +21,40% +19,81% Tumore alla Mammella +44,56% -3,69% Tumore alla Prostata -20,54% -18,88% Tumore alla Tiroide -7,50% -11,04% Tumore all’Utero -1,80% +0,57%

Recupero di efficacia e cifre sospette

I numeri dicono che la situazione in molti casi è peggiorata rispetto al passato. Ha inciso molto il periodo della pandemia che ha chiuso tutti i casa e dilatato i tempi per analisi e visite. Ma il quadro che ne esce, tenuto conto anche del Covid, non è dei più edificanti.

Francesco Rocca

Non a caso, nella presentazione della sua mappa su posti letto e specialità, Francesco Rocca l’altro giorno ha fatto un rapido accenno alle cifre della Sanità laziale che sono finite sotto la lente d’ingrandimento della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica di Roma. Sospettano un possibile maquillage effettuato sui bilanci delle Asl per uscire dal Commissariamento. Otto dirigenti delle Asl del Lazio si trovano al centro di un’inchiesta relativa ai dati patrimoniali presentati tra il 2017 e il 2020. L’ipotesi è che abbiano fornito una visione distorta della realtà finanziaria del settore sanitario laziale, cercando di far apparire il comparto in una condizione di salute migliore di quella effettiva.

Con quale scopo? Uscire dal commissariamento legato ai conti della Sanità fuori controllo. E così sbloccare milioni di euro che altrimenti lo Stato non avrebbe dato a Regioni con Asl non virtuose. Il sospetto principale riguarda la presentazione di bilanci taroccati, che avrebbero occultato le reali difficoltà finanziarie del sistema sanitario regionale. Secondo chi sta esaminando le cifre, i bilanci erano non solo lacunosi ma anche caratterizzati da movimenti finanziari sospetti e poco trasparenti.

La sincerità dei conti assumeva un’importanza particolare nel contesto sanitario, dove la chiarezza finanziaria è fondamentale per il controllo democratico delle scelte a garanzia dei livelli essenziali di assistenza. E non è cosa da poco. Perché, come disse Arthur Schopenhauer, “La salute non è tutto ma senza salute tutto è niente“.

