Saldo fatture alle imprese: il Lazio di Zingaretti è fra le tre regioni ‘Speedy Gonzales’

Da tre anni a pochi giorni. Per dare ossigeno alle partite Iva ed al lavoro. Dopo due mandati alla Pisana arriva il risultato forse più atteso con un report di Fondazione Etica e Mef.

Veloci. Dritti allo scopo che è quello di incrementare l’economia rendendo la vita facile alle imprese. Tutto questo uscendo dalla logica dell’amministrazione vista come stampella. Perché in crisi, spesso portata a conseguenze estreme, tantissimi imprenditori non ci vanno per i debiti, ma per i crediti vantati nei confronti della Pubbliche Amministrazioni. Veloci nei pagamenti delle fatture come si conviene ad una Regione cardine: il Lazio di Nicola Zingaretti e della sua squadra di governo si vede certificare la sua veste di regione virtuosa nel pagamento delle fatture.

Lo sostiene il report pubblicato da Fondazione Etica sui dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Uno studio che vede il Lazio prima regione nell’Indicatore di Tempestività dei pagamenti delle Regioni 2019, seguita da Liguria e Toscana.

Un percorso virtuoso che ha l’evidente marchio di un’azione di governo lunga e spalmata su due mandati. Una linea che punta il perseguimento di obiettivi senza i quali essere veloci è solo una chimera.

Nel tris degli enti virtuosi

Quali? La semplificazione innanzitutto. Poi la programmazione sul fronte delle scelte economiche. E ancora la concretezza dell’azione amministrativa. Valori che sul termine medio lungo dei due mandati la giunta Zingaretti rivendica come suoi. Per averli cercati, poi cesellati ed infine attuati nel concreto.

Un risultato che non è figlio di un dato spuntato dal cilindro magico. Ma deriva della consapevolezza di averci proprio puntato. «Una notizia che non ci coglie di sorpresa. Anzi è l’attestato di quanto bene stiano facendo insieme, ormai da 7 anni, l’amministrazione e il Consiglio regionale. Tutto un continuo scambio sempre vitale e fattivo. E grazie anche all’impegno personale del presidente Nicola Zingaretti e dell’assessora al Bilancio Alessandra Sartore», ha evidenziato il Consigliere Marco Vincenzi.

Lo dice evidenziando il lavoro fatto in due legislature: regolamenti, semplificazioni e programmazione economica.

Programmare, snellire, crederci

E dietro quell’obiettivo c’è una cronistoria. C’è un percorso magari non omogeneo come accade in tutte le cose che fondano sulla dialettica, ma preciso spaccato sugli intenti finali.

«Sette anni di sforzi, duro lavoro, a volte confronti accesi, ma sempre con l’obiettivo di modernizzare la macchina amministrativa regionale. E di aiutarla a recuperare quell’indice di tempestività che in passato non è sempre stato all’altezza di una delle Regioni più produttive del Paese». Perché poco da fare: se sei il Lazio certe lungaggini te le puoi permettere ancor meno degli altri.

Zingaretti: sosteniamo imprese e lavoro

NICOLA ZINGARETTI

Nicola Zingaretti sta a metà fra l’amarcord e la serenità di enunciazione. E in una nota pubblicata su Facebook non nasconde la sua soddisfazione. E’ la soddisfazione di chi c’era in esordio ed oggi c’è a raccogliere i risultati. Perché passare da più di 3 anni a poco più di una settimana è un risultato. Grande.

«Il Lazio è la prima regione in Italia per i tempi dei pagamenti alle imprese. Sette anni fa, quando sono diventato presidente, la regione pagava le imprese dopo più 1024 giorni! Tre anni! Oggi paghiamo in appena pochi giorni. Anche questo vuol dire sostenere le imprese e il lavoro. Sembrava impossibile, non ci credeva nessuno e invece ce l’abbiamo fatta. E’ un grande risultato di cui sono soddisfatto. Lavoro, passione, concretezza. Le cose possono cambiare in meglio».