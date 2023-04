Salera denunciò la ‘feccia’: la Procura oggi scatena il terremoto

Il caso innescato dal consiglio comunale sulla 'feccia' in cui Salera denunciò di essere stato ricattato per pilotare un appalto. Oggi la procura di Cassino emette tre provvedimenti

Tutto è partito dalla ‘feccia‘: dalle accuse durissime fatte da Enzo Salera nel pieno del consiglio comunale del 19 dicembre 2020. Denunciò che c’era chi voleva ricattarlo. A lui ed alla maggioranza. Mettendoli sotto scacco per obbligarli a pilotare in una direzione ben precisa l’appalto per l’efficientamento energetico. Oggi la Procura della Repubblica di Cassino ha emesso tre provvedimenti: a carico di un consigliere comunale e due imprenditori.

Nel corso delle indagini sono emersi anche sospetti di irregolarità nella percezione dei fondi del ‘Sisma bonus‘ e su un maxi abuso edilizio.

Il provvedimento

Nella mattinata i Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari di Cassino. Per due persone è stato disposto il divieto di dimora a Cassino e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; per tutti il divieto di esercitare per un anno qualsiasi attività d’impresa.

Vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di istigazione alla corruzione, peculato, autoriciclaggio, truffa, abusivismo edilizio ed indebita percezione di erogazioni pubbliche derivanti dal “sisma bonus“. La procura della Repubblica ha disposto il sequestro di un complesso immobiliare del valore di 26 milioni di euro che sospetta sia gravato da abuso edilizio ed il sequestro di circa 3 milioni di euro.

In pratica: sono accusati di avere fatto pressione sull’allora presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Cassino Tommaso Marrocco affinché intervenisse sul sindaco Enzo Salera e lo convincesse a pilotare verso una ben precisa società l’appalto per l’efficientamento energetico della città. Marrocco rifiutò i soldi e riferì tutto al sindaco. Che non perse tempo ed attraversò la strada che lo separa dal Palazzo di Giustizia e salì direttamente alla Procura della Repubblica.

La feccia in aula

Barbara Di Rollo ed Enzo Salera

Enzo Salera dopo avere messo a verbale ogni cosa, andò in Consiglio Comunale. Era la sera del 20 dicembre 2020 tuonò contro “personaggi che avvicinano consiglieri di maggioranza per convincerli a creare un gruppo autonomo al fine di mettere sotto scacco il sindaco e l’amministrazione. Per metterli sotto ricatto affinché, per esempio, una società che si occupa di efficientamento energetico venga imposta a questa amministrazione. O per cercare di mettere mano sugli appalti“.

Gli inquirenti ora ritengono che al Presidente di Commissione, per creare quel gruppo autonomo e mettere sotto pressione il sindaco, sia stata offerta una somma in denaro non ben precisata. Di fronte al suo rifiuto gli sarebbe stata allora prospettata la possibilità di gestire le assunzioni del personale della provincia di Frosinone da destinare ai lavori di efficientamento energetico.

In quel Consiglio Enzo Salera fece riferimento anche a talune pressioni mediatiche. Sostenendo che era stata allestita una campagna di comunicazione per aumentare la pressione sull’amministrazione comunale ed indurla a cedere.

«La macchina del fango si attiva per un motivo ben preciso. Perché la macchina del fango non è altro che la bassa manovalanza di chi vuole mettere le mani sulla città. Delegittimando persone perbene, democraticamente elette con un plebiscito. Io all’opposizione ho fatto tante battaglie, ma mai mi sarei sognato di mettere alla gogna persone perbene e democraticamente elette. E di farlo se non avessero obbedito a un diktat di mettere sotto scacco l’amministrazione. Ecco perché noi resisteremo alla macchina del fango».