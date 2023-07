Salernitana, Cosenza e Pisa: Frosinone e la rotta verso la Serie A

Da domani inizierà il percorso che porterà i giallazzurri all’esordio del 19 agosto col Napoli. L’asticella s’alzerà con 3 impegni probanti tutti allo “Stirpe”: Salernitana, Cosenza e Pisa in Coppa Italia. Al netto di un organico da completare, Di Francesco potrà trarre indicazioni importanti in vista del campionato

Alessandro Salines Lo sport come passione

È calcio d’estate, la squadra è incompleta, il mercato in continua fibrillazione ma il campo incombe e s’inizia a fare sul serio. L’amichevole di sabato pomeriggio allo “Stirpe” contro la Salernitana alzerà l’asticella, aprirà l’ultima fase del precampionato che porterà dritti all’esordio sempre allo “Stirpe” del 19 agosto contro il Napoli.

Un percorso probante che prevederà un altro test di livello con il Cosenza la prossima settimana e il match di Coppa Italia col Pisa di Alberto Aquilani. Insomma per il Frosinone sale pian piano la febbre per l’inizio del torneo: saranno 3 settimane molto importanti, tecnico e società potranno fare delle valutazioni più precise confrontandosi con avversarie competitive in partite vere.

Antipasto di Serie A

Eusebio Di Francesco

Dopo 3 test morbidi (Mondragone, Ferentino ed Equipe Lazio) nel ritiro di Fiuggi, il Frosinone avrà il primo impatto con la massima serie. Allo “Stirpe” sfiderà la Salernitana di Paulo Sousa (è in ritiro a Fiuggi), 15^ lo scorso campionato e da 2 stagioni in A. Al netto di una formazione ancora in costruzione, sarà una partita impegnativa contro una buona squadra che ha cambiato poco ed ha mantenuto tutti i suoi uomini migliori a partire dall’attaccante Dia (in dubbio sabato).

Per il nuovo Frosinone sarà l’esordio davanti ai propri tifosi e c’è curiosità di vedere all’opera la squadra forgiata finora da Eusebio Di Francesco in meno di un mese di lavoro. Potrebbe debuttare uno degli ultimi arrivi, l’esperto difensore Romagnoli. Attesa per il nuovo centrocampo (uno dei reparti più completi) e per i baby-attaccanti Kvernadze (se recupererà) e Cuni. Non bisogna comunque dimenticare che le indicazioni saranno relative ad un organico da completare in tutti i settori ed ai carichi di lavoro che in questa fase della preparazione sono pesanti.

Cosenza e Pisa, altre tappe sulla rotta della Serie A

Fabio Caserta, tecnico del Cosenza

Il percorso verso l’esordio col Napoli continuerà sabato 5 agosto sempre allo “Stirpe”. Alle 18 i giallazzurri affronteranno il Cosenza, squadra di Serie B, allenata da Fabio Caserta, avversaria nel campionato scorso. Un’altra gara di buon livello, test probante e non è escluso che il mercato abbia consegnato altri rinforzi a Di Francesco.

La settimana seguente (venerdì 11 agosto, alle 17,45) primo impegno ufficiale con i 3 punti in palio. Il Frosinone infatti affronterà di nuovo in casa il Pisa nei trentaduesimi di Coppa Italia. In caso di qualificazione affronterà la vincente della gara tra Torino ed una tra Feralpi e Vicenza. Una gara importante che emetterà il primo verdetto della stagione. Ad una settimana in pratica dall’esordio in campionato di venerdì 19 agosto allo “Stirpe” contro il Napoli.

La rotta verso la Serie A è tracciata.