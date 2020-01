“Salvini santo subito”. Durigon non cambia idea

Foto: © Imagoeconomica, Benvegnu' e Guaitoli

L’ex sottosegretario della Lega “conferma” il Capitano della Lega per il nobel della pace. In realtà la sua crescita politica continua senza soste e sarà ancora lui a definire la griglia delle candidature nelle province di Frosinone e di Latina. In attesa di concorrere per la presidenza della Regione Lazio.

“Se è vero che avevo proposto il Nobel per la Pace a Salvini? Assolutamente sì e ne sono ancora convinto. Salvini ha difeso i diritti degli italiani ed evitato molte morti che avvenivano in mare. Anche ora potrebbe esser assolutamente candidato al Nobel per la pace, anche oggi col decreto sicurezza abbiamo evitato tante morti”. E’ quanto ha detto, a Un Giorno da Pecora, il deputato della Lega ed ex sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.

Foto: © Imagoeconomica – Stefano Carofei

Durigon è diventato uno dei più influenti parlamentari del Carroccio, al punto che Matteo Salvini lo ha voluto come coordinatore del Partito a Roma, come avversario della sindaca Virginia Raggi. Un trampolino di lancio per la candidatura alla presidenza della Regione Lazio, per vincere le elezioni, quando sarà, e tentare di subentrare a Nicola Zingaretti, segretario del Pd. Sempre che non cambi il trend nazionale dei sondaggi, la vera bibbia politica della Lega salviniana.

Claudio Durigon è anche molto impegnato in questi giorni nella campagna elettorale in Emilia Romagna. Insieme a Giancarlo Giorgetti ha tenuto delle manifestazioni nel piacentino a sostegno di Lucia Borgonzoni, nel rush finale della campagna elettorale che deciderà i destini politici dell’Italia. Ha una dimensione ormai nazionale.

Nel 2018 fu eletto come capolista del collegio proporzionale di Frosinone e Latina. La sua crescita politica in questi due anni è indubbia. Sarà lui ad avere la prima scelta sulle candidature alle politiche nel Basso Lazio. Qualunque possa essere il sistema elettorale, indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Insieme a Francesco Zicchieri sarà lui a stabilire chi sarà candidato, dove e in quale posizione nel Carroccio. In Ciociaria e in provincia di Latina.