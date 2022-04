Samba e Serie B: il Frosinone e le 19 sorelle sbarcano nella tv brasiliana

[LA NOVITA'] L’ennesima sfida del campionato cadetto che sarà trasmesso nella culla del calcio mondiale dopo l’intesa siglata tra Helbiz Media e il canale sportivo Dibrou. Un accordo che va al di là degli aspetti commerciali: esportare un torneo nella patria di Pelè ha un valore iconico e un test per misurare il livello di competitività delle squadre

Alessandro Salines Lo sport come passione

La Serie B atterra nella culla del calcio mondiale. Nella patria del leggendario Pelè, il dio vivente del pallone. Nel paese dove il “futebol” è una religione. Il campionato cadetto sbarca in Brasile e non è una semplice operazione commerciale legata alla vendita dei diritti tv all’emittente Dibrou. E’ l’ennesima sfida lanciata dalla Lega guidata dall’avvocato Mauro Balata. Una sfida difficilissima perché provare ad esportare un torneo di secondo livello nel Paese che vive di calcio sembrerebbe roba da temerari. La Serie B invece ci crede. Crede di potersi imporre anche all’estero e pure in Brasile. E’ chiaro che dal punto di vista tecnico i brasiliani hanno poco da imparare ma si farà leva soprattutto sull’imprevedibilità ed incertezza del campionato. Quale torneo, a 4 giornate dalla fine, ha le prime 6 squadre racchiuse in 5 punti ed in corsa per la promozione? E poi ci sono i giovani a fare cassetta. I cadetti sono il serbatoio dell’Under 21 azzurra e i club di Serie A stanno ricominciando a pescare talenti (Gatti alla Juve docet).

L’operazione-Brasile

Le gesta di Gatti e compagni sbarcano in Brasile Foto © Mario Salati

La Serie B approda in Brasile grazie all’accordo siglato tra Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B e dei diritti media del campionato all’estero, e Dibrou, il canale di sport e intrattenimento più importante del Brasile che riserva ampi spazi al calcio europeo. Dibrou ha acquistato i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere in Brasile le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021/2022 e 2022/2023. Gli appassionati brasiliani potranno così godersi uno dei campionati più avvincenti a livello internazionale. In particolare quest’anno potranno seguire un finale tutto da scrivere. Il Brasile ha un valore iconico ma è anche l’ultima tappa del percorso di Helbiz Media nella distribuzione all’estero della Serie B. Il campionato cadetto viene già trasmesso dalle più famose piattaforme ed emittenti in USA, Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna, America Latina, Indonesia, Israele, Romania, Polonia e ora Brasile.

L’orgoglio di Balata

Mauro Balata (Foto: Canio Romaniello / Imagoeconomica)

Il presidente Mauro Balata s’appunta un’altra medaglia. Premio del lavoro svolto in questi anni da una Lega che tra mille problemi sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante puntando sulla valorizzazione dei giovani e del prodotto a livello mediatico. “La Serie B è sempre più forte e non conosce confini – ha commentato Balata – Trasmetterla in Brasile ci rende felici del lavoro finora svolto, grazie anche ai nostri partner e, in particolare, ad Helbiz Media che sta portando il Campionato italiano cadetto ai quattro angoli del globo. Così tutti potranno seguire la propria squadra del cuore o le gesta di quei giocatori che hanno lasciato il loro Paese d’origine per rendere ancora più emozionante il calcio italiano”. Matteo Mammì, Ceo di Helbiz, non nasconde le difficoltà di un progetto ambizioso in un Paese dove esportare calcio è sicuramente arduo. “Siamo orgogliosi di annunciare l’accordo con Dibrou, un altro tassello che andiamo ad aggiungere alla nostra continua espansione internazionale – ha aggiunto Mammì – Ben consci delle aspettative del pubblico brasiliano, abituato al meglio del calcio, siamo certi che il campionato cadetto sarà uno spettacolo all’altezza di una platea così esperta ed esigente”.