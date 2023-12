Sanità, via a 1200 assunzioni: ecco dove e chi

Via all'assunzione di 1200 professionisti, ampliando le 600 già effettuate. Parte della seconda fase della riforma Rocca. Medici, infermieri e Oss: dove verranno assunti

Via alle assunzioni: medici, infermieri, oss. E poi universitari messi in corsia per farsi le ossa ma con tutti i numeri in regola per assistere, curare, prescrivere. I numeri sono monstre: 574 verranno assunti a tempo indeterminato, 86 a tempo determinato, 528 precari verranno stabilizzati e inoltre scenderanno in campo anche 10 strutturati universitari, comprese le 584 ore di specialistica alla settimana. Il tutto con una spesa di 51 milioni di euro nel 2024

È la seconda fase della rivoluzione nella sanità laziale voluta dal governatore Francesco Rocca. In tutto 1200 assunzioni che si aggiungo alle 600 già effettuate a novembre. Complessivamente i contratti a tempo indeterminato autorizzati dal direttore Andrea Urbani sono 3.447 da marzo 2023 a oggi, mentre quelli a tempo determinato sono stati 504.

Francesco Rocca (Foto: Vincenzo Livieri © Ansa)

I nuovi assunti andranno a sostegno delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L’imponente serie di assunzioni dovrà garantire la piena attuazione della Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026. È il piano annunciato nei giorni scorsi che che aumenta di 169 posti letto l’offerta sanitaria nel Lazio e raggiungerà il suo apice con la realizzazione di nuovi 5 ospedali entro il 2026: Latina, Golfo di Gaeta, Rieti, Tiburtino e Acquapendente per un investimento complessivo di oltre 960 milioni di euro tra le risorse impiegate per le costruzioni, le attrezzature e gli arredi. Ulteriori investimenti saranno previsti per il nuovo Policlinico Umberto I, la cui progettualità è ancora in corso di valutazione. (Leggi qui: Letti e reparti ma come si legge il piano Rocca?).

Novità anche per il servizio di urgenza ed emergenza collegato al numero 118. L’autorizzazione firmata dal dottor Andrea Urbani prevede 95 autisti di ambulanza a tempo indeterminato e 102 infermieri a tempo determinato. Verranno internalizzate 12 ambulanze infermieristiche entro il primo semestre del 2024 e poi ci sarà una seconda fase.

I 12 mezzi internalizzati consentiranno l’apertura di 7 nuove postazioni 118. Nel dettaglio: Aprilia, Fondi e Terracina (Latina), Frattocchie (Marino), Appio Latino e Rebibbia (Roma), Orte (Viterbo).

Chi viene assunto in Ciociaria

Queste le assunzioni che verranno fatte nella Asl di Frosinone

Profilo Area Nuovi Sostituti Stabili

MEDICI Medicina del Lavoro 1 – – –
MEDICI Radioterapia 4 – – –
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dirigente Portavoce – 1 – –
DIRIGENTE INGEGNERE – 1 – –
TECNICO DI LABORATORIO – – 9 –
TECNICO DI RADIOLOGIA – – 1 –
DIETISTA – – 3 –
OSTETRICA – 1 – –
OSS – – 84 –
TECN. NEUROPS.ETA' EVOLUTIVA – – 11 –
FISIOTERAPISTA – – 3 –
INFERMIERE – 4 41 –
TECNICO DELLA PREVENZIONE 2 – – –
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO UOC PERSONALE 1 – – –
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO INTERNAL AUDITING 1 – – –
MEDICI Chirurgia Vascolare 4 – – –
MEDICI Chirurgia Maxillo-facciale 2 – – –
MEDICI Igiene – – – 228
MEDICI Gastroenterologia 2 – – –
MEDICI Medicina Legale – – – 152
MEDICI Risk Manager – 1 – –
MEDICI Neurologia 4 – – –
MEDICI Urologia 2 – – –
MEDICI Neuropsichiatria infantile – 2 – –
MEDICI Oncologia 6 – – –
MEDICI Ortopedia e Traumatologia – 2 – –
MEDICI Ostetricia e Ginecologia 2 – – –
MEDICI Pediatria 6 – – –
MEDICI Fisiatria 2 – – –

Nella Asl di Frosinone ci sono 39 assunzioni a tempo indeterminato tra medici, tecnici e dirigenti. Poi 12 nuove unità a tempo determinato, 152 stabilizzazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato riguardano, tra gli altri medici di radioterapia, oncologia, chirurgia vascolare, pediatria, fisiatria, ostetricia, neurologia, gastroenterologia, urologia. Tra le stabilizzazioni quelle di 41 infermieri e di 81 Operatori sanitari, 9 tecnici di laboratorio.

Le assunzioni nel Pontino

Nel Pontino sono 29 nuove assunzioni a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato e 34 stabilizzazioni. Nello specificano arrivano 5 medici di igiene sanitaria, 1 di maxillo facciale. Ci sono 10 stabilizzazioni a ostetricia.