Saxa Gres, gli inglesi di Clementy bussano a Borgomeo

L'operazione portata a termine nelle scorse ore. Il super fondo londinese Clementy (in portafogli operazioni per 8 miliardi di dollari) ha acquisito una quota di Saxa Gres. L'obiettivo è di arrivare a prendere il controllo in breve tempo. I forni soino stati già riaccesi.

Saxa Gres prende il volo. Oltre la provincia, oltre la regione, oltre il territorio nazionale. Seguendo la scia dei suoi prodotti, che viaggiano in tutto il mondo: oltre l’85% della produzione viene venduto all’estero. Ora anche l’azionariato guarda fuori dall’Italia.

Il fondo Clementy Asset Management di Londra ha acquisito una quota del Gruppo Saxa Gres, che possiede il polo nazionale della ‘pietra ceramica’ in Italia con gli stabilimenti SaxaGres di Anagni, Grestone di Roccasecca, Tagina di Gualdo Tadino, Centro Impasti Ceramici di Modena. L’obiettivo dichiarato dal Fondo è arrivare a prendere la quasi totalità del capitale sociale in breve tempo. Fare un iniezione di capitale di 200 milioni di euro.

Chi è il nuovo socio

Clementy Asset Management è un family office basato a Londra, con sedi anche a Ginevra, Londra, Mosca e Roma. È specializzato nell’investimento di aziende non quotate, attive in particolare nei settori retail e tecnologia. Lo guida il managing partner Bruce Bower, con un passato di dirigente di due fondi d’investimento russi: Kazimir Partners e Verno Capital.

È il fondo con il quale si è confrontato Flavio Briatore per vendere il 49% di Twiga, Billionaire, Cipriani beefbar e Crazy Fish.

Dotato di un portafogli da 8 miliardi di dollari, il fondo Clementy è stato fondato ed è presieduto da Pierre Louvrier, vede nel suo board Patrizio Di Marco, già presidente esecutivo di Gucci Group e senior advisor di Carlyle and Advent.

Tra i principali consulenti c’è il presidente Jan Figel che per 3 volte è stato commissario europeo allo Sviluppo ed è membro dell’Istituto Europeo per l’innovazione e la tecnologia. Può contare sull’esperienza di Sigmar Gabriel ministro degli Esteri della Germania nel 2017-18 e contemporaneamente anche Vice cancelliere della Germania; siede nel board di supervisione per colossi come Deutsche Bank, Siemens and Deloitte Germany. E poi Mick Mulvaney che sotto l’amministrazione Trump è stato Capo di Gabinetto della Casa Bianca e Direttore dell’Ufficio per la gestione del budget degli Stati Uniti d’America.

Cosa significa l’acquisizione

Foto Igor Todisco

L’operazione Clementy – Saxa Gres significa una serie di cose.

La prima: il polo dell’economia circolare basato sulla pietra ceramica funziona, produce, vende in tutto il mondo, mantiene una prospettiva straordinaria. È per questo che il fondo ha acquisito la quota, vincolandola alla possibilità di poter acquisire nel breve periodo il pieno controllo del gruppo.

La seconda: in prospettiva ci sarà un ulteriore step di sviluppo della produzione, con altri prodotti oltre a quelli già brevettati come il sampietrino green o gli spessorati da esterni. Il mercato chiede prodotto e servono investitori finanziari robusti per chiudere il piano investimenti di Roccasecca ma soprattutto guardare a nuovi incrementi della produzione. Che a questo punto non è più detto che avverranno ad Anagni o Roccasecca ma potranno avvenire fuori dall’Italia o dove il nuovo management riterrà conveniente.

La terza: Francesco Borgomeo si prepara a restare in Saxa Gres come Chairman. Ma la gestione e le scelte strategiche passeranno a Clementy.

I forni riaccesi

Il gruppo è in ottima salute. Al punto che ha riacceso i forni dopo un mese di stop legato all’aumento del costo del gas. Mentre le altre aziende energivore in Italia stanno fermando la produzione, il gruppo laziale anagnino invece la fa ripartire. Saxa aveva spento per prima e per prima è ripartita. I clienti hanno accettato una revisione dei prezzi alla luce dell’incremento dei costi del gas e delle materie prime. Il che ha messo Saxa nelle condizioni di riaccendere e ripartire, con un portafogli ordini che doppiano le vendite del 2021.

Segnali molto incoraggianti per un comparto che in tutta l’Italia sta attraversando la peggiore congiuntura nella sua storia. All’inizio del 2021 il gas con cui alimentare i forni delle industrie energivore costava in Europa 15 euro a megawattora, nel dicembre scorso il prezzo è salito fino a 180 euro con un picco di 200 euro nella settimana di Natale. Poi è sceso fino ad attestarsi intorno agli 80 euro grazie ad un inverno mite che non ha preteso il ricorso a troppe scorte.

Nei giorni scorsi Acciaierie Venete ha reso pubblici un po’ di conti che aiutano a comprendere la serietà della situazione. Quei numeri dicono che per produrre 1,8 milioni di acciaio nel 2019 Acciaierie Venete ha speso 5,7 milioni al mese in energia, bolletta lievitata a 28,9 milioni nel mese di novembre.

Saxa era stata la prima a prendere la decisione di spegnere i forni ora è la prima a riaccenderli. La speranza di molti operatori è che ancora una volta stia tracciando la rotta per tutti.