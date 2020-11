Scendono la Lega ed il Pd. Meloni sorpassa Conte

I Dati del sondaggio Swg. Continua il calo della Lega. Scende anche il Pd. Sale FdI. In attesa della supermedia Agi-Youtrend . Il premier non è più quello del lockdown, la leader di Fratelli d’Italia mette la freccia. Ma soprattutto Silvio Berlusconi è decisivo.

Lenta e inesorabile: la discesa della Lega continua. E scende pure il Partito Democratico: sotto la soglia psicologica del 20% Mentre continua la scalata di Fratelli d’Italia: il Partito di Giorgia Meloni raggiunge il 16,7%. Con FdI sono in crescita anche Forza Italia e M5s: rivitalizzate rispettivamente dalla scossa data in questi giorni dal Cav e dagli Stati Generali che hanno riportato i grillini al centro dell’attenzione mediatica. Sono i numeri del sondaggio settimanale Swg per La7 annunciati nelle ore scorse da Enrico Mentana.

Chi sale e chi scende

Matteo Salvini Foto © Marco Cremonesi / Imagoeconomica

Se si dovesse votare oggi per rinnovare Camera e Senato, il Carroccio otterrebbe il 23%: in calo al 23 dal 23,3% della scorsa settimana. Anche i Dem sono in discesa: al 19,9 dal 20,4%.

Sale Fratelli d’Italia che guadagna oltre mezzo punto toccando quota 16,7% dal 16,1%. Sale anche il Movimento Cinque Stelle al 15,3 dal 14,9%.

In recupero Forza Italia che il sondaggio Swg accredita di un 6,2% con un +0,2% sulla settimana scorsa. È la percentuale che ha perso Sinistra/Mdp che scende dal 3,8 al 3,6%.

In calo anche Italia Viva di Matteo Renzi che scende dal 3,5% al 3,2%. Stesso trend per Azione di Carlo Calenda che paga il silenzio di questi giorni e la sottoesposizione mediatica dovuta al Covid: scende al 3,4% dal 3,1%. Giù anche +Europa dal 2,6 al 2,4%. Identica discesa per i Verdi che dal 2% scendono all’1,8.

È quasi scomparsa Cambiamo: il partito fondato da Giovanni Toti è all’1,1%.

In attesa di Youtrend

Il dato Swg andrà a confluire nella supermedia Agi-Youtrend che è la rilevazione più attesa dai politici italiani. Perché la cosiddetta “supermedia” si calcola a partire dai risultati di tutti gli ultimi sondaggi Demopolis, EMG, Noto, Quorum, SWG e Tecnè.

I risultati della settimana scorsa mostravano innanzitutto il continuo calo di consensi della Lega: il Carroccio era già passato dal 24,3% al 24%, perdendo un ulteriore 0,3%. Invece Fratelli d’Italia guadagnava lo 0,1% e passava dal 15,9% al 16%, ma soprattutto Giorgia Meloni ha sorpassato il premier Giuseppe Conte nella classifica di gradimento.

Silvio Berlusconi

Ad aumentare veramente, però, è soltanto Forza Italia, forse perché Silvio Berlusconi sembra essere il più collaborativo con il governo nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Gli “azzurri” crescono. Un risultato che conferma una volta di più il fiuto di Sua Emittenza. Il quale, nella fase più importante della gestione della pandemia, riposiziona Forza Italia al centro. E diventa indispensabile sia per il suo campo di azione (il centrodestra) che per futuri scenari governativi.

Cresce il Pd, M5S ombra di se stesso

Ragionando in termini di alleanze, le forze che appoggiano Governo Conte si trovano al 43%. Mentre l’opposizione di centrodestra è al 45,9%. Il differenziale è di poco meno del 3%. Ma anche in questo caso emerge la strategicità di Forza Italia.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il prossimo dato Youtrend per analizzare la situazione politica aggiornerà anche i sondaggi sulla fiducia nei leader. Giorgia Meloni infatti si trova al primo posto con 39 (+1), superando Giuseppe Conte al secondo posto con 38 (-1). Matteo Salvini è terzo con 34 (stabile). Difficile dire se la Meloni è nelle condizioni di rivendicare oggi la leadership del centrodestra, ma sicuramente le posizioni scalate sono un segnale.

Interessante poi notare come nelle posizioni successive si trovino in crescita due governatori di regione che, nell’emergenza Covid sono saliti alla ribalta. Si tratta di Luca Zaia con 32 (+2) e di Stefano Bonaccini con 27 (+2). Nicola Zingaretti del Partito Democratico è al sesto posto stabile con 26.

Uno scenario in evoluzione, ma con una certa stabilità ormai: la Lega scende, il Pd tiene, Fratelli d’Italia sale. Mentre Giuseppe Conte non è più il più amato dagli italiani.