Schlein vince le Primarie Pd: Latina con lei, Frosinone con Bonaccini

Elly Schlein vince le Primarie Pd. È il nuovo Segretario nazionale del Partito. I risultati nel Lazio. Latina con lei, Frosinone con Bonaccini. I dati Comune per Comune

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

La provincia di Frosinone si è schierata con Stefano Bonaccini, la provincia di Latina con Elly Schlein, il nuovo Segretario nazionale del Partito Democratico. Ha ribaltato il voto di una settimana fa nei Circoli.

Il risultato è stato chiaro quando lo scrutinio è arrivato intorno all’80%: a quel punto Stefano Bonaccini ha chiamato la sua avversaria per farle le “Congratulazioni e in bocca al lupo“. In quel momento i risultati parziali davano la deputata in vantaggio con il 53,8% dei voti. Ma il dato più importate è stato quello dell’affluenza: attorno al milione di votanti.

“Una grande festa di democrazia e partecipazione” ha commentato il segretario uscente Enrico Letta, aggiungendo “Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta”.

Frosinone con Bonaccini

Una settimana fa il risultato di Frosinone aveva ribaltato la situazione nel Lazio, assegnando la vittoria a Stefano Bonaccini. (Leggi qui: Primarie, Bonaccini di misura: decisiva Frosinone).

Con il voto aperto ai simpatizzanti ed alla Comunità del Pd a Roma hanno votato circa 60mila persone; ha vinto Elly Schlein. Vittoria anche sui territori del Lazio: a scrutino ancora aperto la proporzione nelle province è 65% a 35% per il nuovo Segretario.

In provincia di Frosinone hanno votato nei 70 seggi per le Primarie del Partito Democratico 9.150 persone. Ha vinto Stefano Bonaccini con 5.394 voti (59,18%) mentre per Elly Schlein ci sono stati 3.720 voti (40,82%). Confermata la linea tracciata una settimana fa nei Congressi dei circoli quando il Governatore dell’Emilia Romagna ha fatto il pieno nelle votazioni vincendo 1.123-513. Hanno votato 1800 iscritt; Elly Schlein aveva ottenuto con 513 voti e una percentuale pari al 28,6.

A Frosinone ha prevalso in modo netto Bonaccini sulla Schlein con 577 voti a 337 oltre ad una decina di voti nulli. Cassino per Elly Schlein è sceso in campo l’assessore Danilo Grossi. Alle urne sono andati 402 votanti, Elly Schlein ha doppiato il suo sfidante registrando 263 voti contro 162. Ad Anagni c’è stata una conta serrata: Bonaccini 162 – Schlein 140. A Ceccano i votanti sono stati 377: Schlein 260 – Bonaccini 116 – ed una scheda bianca.

Alatri 156 Schlein – 147 Bonaccini; Sora 200 – 145; Pontecorvo 96 – 280; S. Donato Valcomino 66 – 378; a San Giorgio a Liri vince Bonaccini 68 – 31; Monte San Giovanni Campano: 85 – 57 per Bonaccini; Posta Fibreno registra la vittoria di Bonaccini 106 – 36. Roccasecca: vittoria di Schlein 67– 35; la neo Segretario ha vinto anche a Fiuggi 114 – 73; anche ad Acuto 114 – 67; Piglio ci sono stati 125 votanti ed anche qui vittoria di Schlein 94 – 31; San Giovanni Incarico Schlein 62, Bonaccini 29; a Vallecorsa 36 – 6; Bonaccini invece vince a Coreno Ausonio 62 – 36; vittoria di Bonaccini a Sant’Elia Fiumerapido 43 – 34.

Le reazioni in Ciociaria

Stefano Bonaccini ed Elly Schlein (Foto: Canio Romaniello © Imagoeconomica)

Per il nuovo Segretario hanno votato i Giovani Democratici. “Per noi giovani, con Elly Schlein è tornato l’entusiasmo per la politica. Il lavoro fatto negli ultimi mesi ha portato un grande risultato generazionale. Come Giovani Democratici di Frosinone siamo stati protagonisti di questa battaglia” ha commentato il Segretario dei GD Frosinone Lorenzo Vellone. Aggiungendo “Crediamo che questo impegno non debba finire qui: metteremo a disposizione del Partito le nostre idee e i nostri temi per rilanciare una proposta progressista, ecologista e femminista nel nostro Paese”.

Per Danilo Grossi “Elly Schlein rappresenta il futuro, il nostro futuro, in quello che pensa, in quello che dice e nelle battaglie che porta avanti. Non eravamo tanti un tempo, ma pian piano siamo cresciuti, si sono affiancati a noi vecchi e nuovi compagni di viaggio, come un’onda che cresce nella secca di una politica asfittica che forse stavolta ha davvero toccato il fondo”.

A conclusione dello spoglio il Segretario Provinciale Pd Luca Fantini ha ringraziato i segretari di circolo, il gruppo dirigente provinciale “e tutti i volontari che hanno reso possibile questa grande giornata di democrazia”.

Latina con Schlein

La provincia di Latina è con Elly Schlein. Sono andati a votare 6.117 tra iscritti e simpatizzanti. Per il neo Segreterio nazionale del Partito Democratico ha votato il 55,83%, pari a 3.397 preferenze, rispetto a Stefano Bonaccini che ottiene il 44,17%, con 2.688 voti.

Nel capoluogo, la Schlein ottiene 812 voti, rispetto ai 500 del presidente della Regione Emilia Romagna.

Le primarie aperte del Pd hanno registrato a livello provinciale 6.117 votanti, con 6.085 voti validi, 15 schede bianche e 17 nulle. Con il voto aperto dei cittadini, dunque, la Schlein ha recuperato il distacco del voto del congresso dei circoli di una settimana fa, quando aveva ottenuto in provincia il 30,80% rispetto al 52,66% di Bonaccini.

Elly Schlein vince in quasi tutti i Comuni pontini. Quasi ovunque ha vinto con ampio margine, come ad Aprilia (319 a 104); Cisterna (166 a 130); Formia (302 a 191); Gaeta (204 a 105); Itri (111 a 36); Latina (812 a 500); Lenola (49 a 26); Terracina (176 a 90).

Per Bonaccini sono soltanto Campodimele (19 a 7); Castelforte (144 a 47); Cori (110 a 85 nel seggio 1 e 27 a 25 nel seggio 2); Maenza (37 a 11); Pontinia (64 a 29); Roccagorga (81 a 65); Santi Cosma e Damiano (265 a 10); Sabaudia (153 a 115); Spigno Saturnia (14 a 10).

Ma non sono mancati anche i pareggi tra i due contendenti, come a Prossedi (14 a 14), Norma (36 a 36) e anche i testa a testa, come a Roccasecca dei Volsci, dove Schlein ha vinto 8 a 7.