Se è stato difficile per Elena…

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Un segreto tenuto dentro per 21 anni. Da una professionista della Comunicazione. Allora è normale per tutte non riuscire a liberarsi. Ma per tutte c'è una via

Elena Di Cioccio è una conduttrice radiofonica e televisiva. Che sia brava, lo dicono gli ascolti delle sue trasmissioni. Conosce il mondo della comunicazione, sa come tenere attento il pubblico, in che modo dire le cose e come evitare di dirle.

Per questo impressiona il fatto che abbia dovuto custodire dentro di se un segreto per 21 anni. Non un segreto di quelli che più o meno tutti hanno: non una doppia vita o qualcosa di peccaminoso. Nemmeno un passato scomodo o di cui andare poco fiera.

Ha tenuto dentro di se il peso dei 21 anni da cui è sieropositiva. Lo ha detto alle Iene, di cui per anni è stata un’inviata. E ora lo racconta senza sconti nel libro in uscita il 4 aprile, Cattivo Sangue.

Rivela che ha dovuto elaborare tante cose, racconta la sua sensazione di rabbia, quella di sporco dentro.

Eppure parliamo di una donna che è una straordinaria professionista nella comunicazione. Proprio per questo, il regalo più grande che Elena Di Cioccio abbia potuto fare a tutti, è questa sua rivelazione e questo suo libro.

Perché è un modo per dire a tantissime donne, ma anche tantissimi uomini, che non bisogna sentirsi sporchi dei propri segreti. E che non si è mai soli. Ma c’è sempre una strada che aiuta a capire, accettare, reagire. E che se è stata in difficoltà lei, che è una professionista di spessore nazionale, ancora più e legittimo per le persone comuni che non hanno l’abitudine di parlare.

Spesso non si è responsabili del peso che si porta dentro. Proprio per questo non è giusto portarlo. E bisogna trovare la strada per liberarsene.

