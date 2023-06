Se gli sceicchi comprano la stramma di S. Cosma e i vasi di Privernum

La stramma di Santi Cosma, i vasi di Privernum che "stregano" gli sceicchi. Fino ad approdare su Arab News. La storia di Ludovica

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

La stramma sul prestigioso quotidiano Arab News? Perché, nella penisola arabica ci sta la stramma e i muli? Conobbi la stramma per via di mio nonno, carrettiere tutto d’un pezzo. Di uomini duri nella mia vita ne ho conosciuti due: mio nonno e il suo mulo, l’uno tagliava la stramma l’altro la mangiava.

La stramma è dura, ci vuole forza. Non pensavo che… No, in effetti no: non hanno piantato la stramma in oriente. meglio leggere di più.

La stramma in Arabia

Leggo su Arab News che un’azienda pontina ha portato in Arabia la stramma, fatta a gioielli. E gli arabi che non hanno muli ma cammelli, non hanno fucili ma falchi, della stramma e derivati si sono innamorati.

Arab news intervista Ludovica Zanon dell’azienda Terra Mia di Lisa Tibaldi Grassi di San Cosma. E lei parla di stramma, di vasi di foulard, di Terra Aurunca e di Priverno. Il tutto nell’ambito del Banan, la mostra dell’artigianato di Ryad.

I prodotti dell’azienda pontina sono andati a ruba, come la storia di una azienda che fa diventare elegante, alla moda, la stramma. È la storia di Re Mida che trasformava in oro tutto ciò che toccava. Il segreto sta nel pregio dei prodotti, ma anche nel saperlo raccontare e Ludovica sulla rivista araba, la più letta del comparto, spiega l’animo della collezione. Tradurre in arte, in oggetti, una storia antica. Non solo ma mettere nella tradizione anche nuove tecniche produttive.

Sold out

Ludovica Zanon

L’intera collezione è stata venduta. In particolare i vasi realizzati in 3D con materiali ecosostenibili. Vasi ispirati a quelli del museo archeologico di Priverno. Una rinascita. La manualità italiana, la creatività italiana e l’eleganza italiana.

Fa effetto vedere una nostra ragazza intervistata in lingua inglese da una rivista araba. Significa che tutto si può fare e poi far innamorare gli sceicchi arabi di un angolo del mondo che a noi par piccolo ed invece ha una grande storia.

Qui non è solo made in Italy, ma è una storia italiana. Ludovica ha 20 anni: è partita da casa per andare a questa sfida. E mi viene in testa una canzone di Pierangelo Bertoli, Rosso colore che la descrive: “e lo so, sarà bellissima come son le nostre donne / sanno vivere con forza che trascina; / ma – le hai mai guardate bene? – ti sorridono col cuore / negli sguardi non nascondono timore / dove sono però uniche è sul posto di lavoro”.

Perché questa è una storia di donne, di donne di terre avare, terre di stramma che hanno trasformato in oro.