Si è spento Curzio Stirpe, il silenzioso costruttore

Si è spento nella notte l'ingegner Curzio Stirpe. Lo ha ucciso un malore improvviso. Era presidente della storica Benito Stirpe Costruzioni Generali. Aveva sovrinteso alla costruzione dello stadio del Frosinone. Di cui era tifosissimo

In fretta e fatto bene. Così come gli avevano insegnato in casa. Perché questo era il segreto del successo della Benito Stirpe Costruzioni Generali, l’azienda di famiglia che aveva sfidato i grandi colossi nazionali. Condotte, dighe, palazzi: c’era un’Italia da rimettere in piedi ed il cavalier Benito sapeva come fare: in fretta e fatto bene. Era questo il suo vanto. Lo aveva insegnato ai figli. In particolare a Curzio che aveva seguito le sue orme: ingegnere, appassionato di edilizia. Competente e silenzioso “perché sono le opere a dover parlare” diceva evitando i microfoni. Fino alla fine. Se n’è andato nella notte. All’improvviso.

È morto stroncato da un malore. Curzio Stirpe era presidente ed amministratore delegato di ‘Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali SpA‘ e presidente di ‘Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl‘. Impegnato nel mondo della rappresentanza industriale Curzio Stirpe stava completando il secondo mandato come presidente della sezione Progettazione Materiali e Impianti di Unindustria, sezione che associa 136 aziende per oltre 5.000 dipendenti.

Curzio Stirpe Foto © Paolo Cerroni / Imagoeconomica

Curzio Stirpe era il fratello di Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria e presidente del Frosinone Calcio. Per la società aveva seguito in prima persona la costruzione in tempi record dello stadio di calcio che porta il nome del padre Benito Stirpe: anche domenica scorsa era in tribuna a seguire la partita promozione per la Serie A contro il Sudtirol.

Lascia la moglie Lucia Ianni, le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta.