Si fondono le Camere di Viterbo e Rieti: Merlani presidente

Ultimata la fusione anche delle Camere di Commercio di Rieti e Viterbo. Merlani eletto presidente per acclamazione

Lo hanno eletto per acclamazione: Domenico Merlani è il primo presidente della nuova camera di commercio nata dalla fusione delle camere di Rieti e Viterbo. Lo ha eletto il Consiglio Camerale che si è insediato oggi completando così un iter avviato nel 2016. Già presidente prima e commissario poi della Camera di Commercio di Viterbo, Merlani resterà in carica per i prossimi 5 anni.

Come accaduto per la Camera di Commercio di Latina- Frosinone, anche nella realtà nata dalla fusione delle due Camere del Lazio a nord di Roma ci sarà una sede legale ma resteranno attive entrambe le sedi che fino a ieri hanno operato. Dividensosi i compiti e sfruttando al massimo le potenzialità di ottimizzazione offerte dalla rete. Infatti, il nuovo organismo ha sede legale a Viterbo ma conserva la sua sede anche a Rieti.

Uniti nonostante le incertezze

Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio di Rieti – Viterbo

“E’ stato un percorso lungo, costellato da momenti di forte incertezza – ha dichiarato il neopresidente Merlani- nonostante le ottime relazioni da sempre esistenti tra i due Enti camerali. Purtroppo la riforma della Pubblica Amministrazione portata avanti dal governo Renzi ha finito per penalizzare le Camere di Commercio più piccole come le nostre, costrette anche ad accorparsi facendo emergere qualche comprensibile rigidità”.

Una volta ricevuto il via libera definitivo le 17 Associazioni di categoria, sindacali e professionali hanno accelerato arrivcando all’elezione di oggi.

Il nuovo Consiglio

Il nuovo Consiglio è composto da 28 membri. ne fanno parte Sergio Del Gelsomino, Rita Favero, Mauro Pacifici, Alan Maxmilian Risolo (settore Agricoltura);

Loredana Badini, Luigi Manzara, Vincenzo Peparello, Patrizia Rocchetti, Leonardo Tosti (settore Commercio);

Alessandro Di Venanzio, Tiziana Governatori, Rino Orsolini (settore Industria);

Simone Bianchini, Daniela Lai, Luigia Melaragni, Stefano Signori (settore Artigianato);

La sede della Camera di Commercio di Rieti – Viterbo

Michele Casadei, Riccardo Guerci (settore Turismo);

Domenico Merlani (settore Trasporti e Spedizioni); Paolo Tigliè (settore Credito e Assicurazioni); Vincenza Bufacchi, Alberto Cavallari, Rita Giovannelli (settore Servizi alle Imprese); Bruna Rossetti (settore Cooperative); Sergio Saggini (altri Settori);

Stefania Pomante (organizzazioni Sindacali); Angelo Capone (associazioni dei Consumatori); Alessandro Moronti (liberi professionisti).

Nella prima riunione del nuovo Consiglio, in programma nelle prossime settimane, sarà nominata la Giunta camerale.