Sirene di mercato da Torino per Gorgone ma il tecnico resterà a Frosinone

Il club granata ha provato a soffiare l'allenatore della Primavera dei miracoli che però dovrebbe continuare il suo lavoro in Ciociaria. Anche Genoa, Fiorentina e Vis Pesaro interessate al trainer romano. La nuova stagione incombe

Alessandro Salines Lo sport come passione

L’ultimo in ordine di tempo è stato il Torino come ha rivelato con dovizie di particolari “Tuttosport” informatissimo sulle vicende granata. Ma anche altri club hanno bussato alla sua porta. D’altronde Giorgio Gorgone è stato uno degli allenatori-rivelazione del calcio giovanile italiano.

La promozione, conquistata alla guida della Primavera, lo ha messo in vetrina per gioco mostrato e capacità di plasmare un gruppo in poco tempo. Valorizzando al massimo le risorse a disposizione. E poi c’è un particolare: Gorgone è sì un tecnico emergente ma con l’esperienza di un veterano maturata in tutte le categorie accanto a Roberto Stellone.

Tuttavia l’allenatore, pur ovviamente lusingato dalle proposte arrivate, alla fine dovrebbe restare al Frosinone dove il legame è forte e parte da lontano. Dai tempi dei successi in coppia con Stellone. E poi la sfida di affrontare un campionato difficile e prestigioso lo intriga non poco. Non ultimo c’è la stima reciproca con il presidente Maurizio Stirpe, il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi e il responsabile del settore giovanile Alessandro Frara che lo ha scelto scorsa.

Dal Torino al Genoa fino alla Viola

Giorgio Gorgone con lo staff della Primavera

Il Torino, come raccontato da “Tuttosport”, ha provato ad ingaggiare Gorgone per affidargli la Primavera del dopo Coppitelli in un progetto di rilancio.

Il profilo del tecnico giallazzurro era molto apprezzato da Ruggero Ludergnani, da un anno responsabile del settore giovanile granata. Il dirigente ha avuto dei contatti con Gorgone sondando la sua disponibilità. Ma il tecnico romano, pur ringraziando Ludergnani per l’interessamento, ha manifestato la volontà di rimanere a Frosinone. E così il Torino ha puntato su Giuseppe Scurto, ex Roma Under 18.

Oltre al club granata, anche il Genoa avrebbe pensato a Giorgio Gorgone per allenare la Primavera. Stesso discorso la Fiorentina che aveva messo nel mirino il tecnico romano in caso di addio di Alberto Aquilani. Inoltre si era fatta viva la Vis Pesaro per consegnargli la squadra impegnata in Serie C. Ma in ogni modo Gorgone la sua scelta l’ha fatta: salvo colpi di scena il sui futuro è al Frosinone.

La nuova stagione s’avvicina

Il Frosinone Primavera festeggia la promozione

Il trionfo di Maestrelli e soci è un ricordo ancora vivo ma nel calcio come nella vita bisogna sempre guardare avanti. Il campionato Primavera 1 scatterà il 20 agosto con la prima giornata e quindi non c’è troppo tempo per programmare la stagione. Mancano 2 mesi e poi si ricomincia.

Il Frosinone come detto dovrebbe ripartire da Giorgio Gorgone: il tecnico sarà il punto fermo della squadra che esordirà in Primavera 1. E’ chiaro che poi si dovrà costruire il nuovo organico, considerando che potranno essere utilizzati i calciatori nati dal 1 gennaio del 2004.

Una rosa che dovrà essere necessariamente rinforzata con 7-8 elementi di qualità altrimenti si farà fatica in un torneo altamente competitivo che annovera avversari del calibro di Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino e Udinese.

Una risorsa per il futuro

Alessandro Frara, responsabile del settore giovanile del Frosinone

L’interessamento di club come il Torino confermano la bontà della scelta effettuata un anno fa da Alessandro Frara ed avallata da Guido Angelozzi.

Il Frosinone quindi si ritrova in casa un allenatore che ha dimostrato grande professionalità, competenza ed attaccamento ai colori. Una risorsa insomma che potrebbe tornare utile per l’avvenire. Il campionato di Primavera 1 diventa quindi un ulteriore banco di prova ed un’occasione di crescita per Gorgone.