Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Solo una donna può capire cosa sia una vita che nasce al proprio interno. Per questo solo una donna può comprendere la scelta fatta da Anna

Solo una donna può capire cosa significhi una gravidanza. Già pochi minuti dopo il concepimento, nel suo corpo comincia una serie di trasformazioni: fisiche, ormonali, mentali. Si trasforma per realizzare quello che dalla notte dei tempi è il miracolo della vita.

Molte se ne accorgono subito. Altre a distanza di poco tempo in più. Raramente c’è chi non se ne accorge, ma può capitare.

È un viaggio incredibile. Per noi che non lo capiremo mai: immaginate che state creando qualcosa dentro di voi, e lo sentite: sentite che lui / lei vi sente, interagite. Se ha fame, da lì dentro si fa capire, se vi spaventate lo vedete agitarsi, quando gioca lo vedrete rotolarsi dentro quella sacca vitale.

Foto © Can Stock Photo

Noi dall’altra parte non lo capiremo mai. Mentre distrattamente ci reinfiliamo nei calzoni, il viaggio della vita è già partito e noi non capiremo niente fino alla fine perché non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo percepiamo.

Si chiama, simbiosi. Il bambino e la mamma sono in costante collegamento da subito. Noi il primo contatto fisico lo abbiamo quando l’ostetrica ci piazza in braccio quel fagottino nero ancora in sala parto. Prima, nessun contatto. Noi. La mamma da subito, mentre noi eravamo con i pantaloni in mano.

Proprio per questo non capiremo mai quanto è stato naturale per Anna, 44 anni, di Avezzano, decidere di dire no alle cure che l’avrebbero salvata forse dal tumore. Ha detto no per proteggere il bimbo che aveva in grembo ed evitare che le chemio lo uccidessero. O potessero fargli del male.

Ha portato a termine quella gravidanza, poi si è curata: troppo tardi, dopo sei mesi, oggi se n’è andata via. (Leggi qui).

Solo una donna può capire quanto sia stato normale. Noi no. Perché loro sanno cosa significa dare la vita, la sentono da subito. Anche per questo stanno un passo davanti a noi.

Senza Ricevuta di Ritorno.