Piccoli scostamenti ma Pd e FdI sempre in vetta

Il sondaggio settimanale realizzato da tecné per Agenzia Dire. Piccoli spostamenti dello 0,1%. Pd e FdI sempre in vetta. Recupera però la coalizione di centrodestra. Non accadeva da mesi

Perdono un decimo di punto. Ma restano al primo ed al secondo posto. Partito Democratico e Fratelli d’Italia anche questa settimana sono il primo ed il secondo Partito, in base alla rilevazione Monitor Italia realizzata da Tecné per Agenzia Dire. Al terzo posto resta la Lega con un gradimento invariato rispetto ai sette giorni precedenti.

Il Pd registra il 20,3% del gradimento con una flessione dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Alle sue spalle Fratelli d’Italia è al 19,9% (-0,1%). Stabile la Lega con il 18,4%.

Enrico Letta (Foto: Andrea Giannetti / Imagoeconomica)

Nel gruppo di testa perde un decimo di punto anche il Movimento 5 Stelle che è al 16,1% (-0,1%).

Anche per tutti gli altri Partiti, la variazione percentuale è intorno allo 0,1%. Lo guadagna Forza Italia salendo al 7,6% (+0,1%), lo perde Azione scendendo al 3,8% (-0,1%); in recupero Italia viva che questa settimana tocca il 2,3% (+0,1%). In calo invece Articolo 1 che arriva al 2% (-0,1%).

Completano il quadro Europa verde al 2%, Sinistra italiana al 2,0%, Più Europa all’1,6% (+0,1%), gli altri al 4%.

L’andamento delle coalizioni

Sommando i valori dei singoli Partiti si ricava che questa settimana c’è stato un leggero allungo del centrodestra sul centrosinistra. È un’inversione di tendenza: da quando si è insediato il Governo Draghi il centrosinistra aveva avviato un lento ma costante recupero sul centrodestra. Stando alle rilevazioni di Monitor Italia le due coalizioni ad oggi sono staccate di 6,6 punti.

Nel dettaglio il 47% degli italiani voterebbe per il centrodestra composto da FdI, Lega, FI, CI, Udc (lo 0,1% in più rispetto alla scorsa settimana). Alla coalizione di cui fanno parte Pd, M5S, Art.1, EV, andrebbe il 40,4% delle preferenze (-0,3%).

Alta ma in leggero calo nell’ultima settimana la fiducia in Mario Draghi. Monitor Italia registra per il premier una percentuale di giudizi positivi al 64,6%, in calo rispetto al 65,3% della settimana scorsa. Nello stesso periodo si registra anche il calo della fiducia nel Governo che scende di 0,3 punti e passa dal 54,1% al 53,8%.

Interessato dall’ondina di sfiducia anche il Presidente della Repubblica: in questa settimana Sergio Mattarella ha perso a sua volta uno 0,1% attestandosi al 75,1% del consenso degli italiani.

Negli ultimi 8 mesi – dall’insediamento del Governo Draghi – la fiducia nel confronti di Mattarella non è mai scesa sotto il 70%.