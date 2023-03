Sono Alessandro, il vostro candidato

Alle 23.18 di venerdì sera Alessandro Cardinali ufficializza la sua candidatura con il campo civico SiAmo Anagni. Chi c'era alla presentazione. Tagliaboschi: “Ci siamo conosciuti col tempo, ed abbiamo saputo crescere insieme. Alessandro ha la stoffa giusta”. E ora l'effetto domino. Il grande mistero Pd. Il Segretario ha già chiesto udienza

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Molto emozionato. Tanto da leggere un discorso: lui che di solito è abituato ad andare a braccio. Con la voce roca di chi ha trascorso tutta la serata a parlare. Ma con le idee ben chiare su quello che si dovrà fare in campagna elettorale, per dare ad Anagni un’amministrazione diversa dal “disastro” di quella attuale. Si è presentato così ieri sera ad Anagni Alessandro Cardinali. Che dalle 23.18 di venerdì 17 marzo è ufficialmente il candidato sindaco della coalizione SiAmo Anagni, l’equivalente in termini locali del Campo Largo. Il gruppo civico che dovrà sfidare Daniele Natalia nelle elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

La candidatura di Cardinali, ampiamente attesa, è arrivata ieri sera alla fine di un lungo evento che ha visto la presentazione anche di tutti gli esponenti delle liste principali che parteciperanno alla coalizione. Anche se, come hanno specificato in tanti durante la serata, la coalizione non è ancora tutta qui; altri potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni.

Prima il programma

Alessandro Cardinali

Ad iniziare la serata è stato il responsabile del programma elettorale Riccardo Marconi. Che ha dato un’illustrazione molto ampia dell’idea della città che vuole la coalizione, realizzando un programma nato dall’incontro di cittadini con idee diverse, ma che si sono riuniti all’interno di un’unica visione della città.

Marconi ha puntato sui valori da perseguire; senso civico, trasparenza, legalità, rispetto delle regole. Per restituire, ha detto “una città migliore di come la prenderemo il 14 maggio“. Tanti punti toccati; scuola, giovani, cultura, industria, commercio: “lo sguardo – ha detto – deve essere rivolto al futuro, non al passato”.

L’ultima battuta Marconi l’ha dedicata all’immagine del soffione che caratterizza il logo della coalizione. “Hanno ironizzato, parlando di un segnale di debolezza; è l’esatto contrario, il soffione è un fiore che indica la forza e la capacità di disseminare i propri semi nella maniera più larga possibile”.

La parata delle Civiche

Fernando Fioramonti con Sandra Tagliaboschi

Non è mancato un saluto ai due consiglieri comunali di opposizione assenti, Nello Di Giulio e Pierino Naretti che – assicura SiAmo Anagni – saranno della partita.

Subito dopo è iniziata la sfilata dei rappresentanti delle liste civiche. Simone Ambrosetti, esponente del La rete dei cittadini ha parlato della necessità di affrontare i problemi ad Anagni “non seguendo le emergenze, ma programmando, come invece non è stato fatto negli ultimi anni da questa amministrazione”. Per Antonio Di Giulio del Polo Civico, l’amministrazione Natalia è stata “un fallimento; adesso stanno inaugurando tanti cantieri. Ma gli anagnini non sono stupidi e sapranno cosa fare. Dobbiamo liberare la città da questa gente”.

Per l’imprenditore Domenico Beccidelli, tra gli artefici della coalizione “dobbiamo fare gioco di squadra per il bene comune e per la speranza dei cittadini. Cardinali è semplicemente il migliore”. Fernando Fioramonti di Cittatrepuntozero ha detto senza mezzi termini; “noi dobbiamo risolvere i problemi che questa città ha, e tornare ad essere un punto di riferimento per la provincia”. Sandra Tagliaboschi (consigliere del Pd ma presente in coalizione in una lista civica) ha rievocato le fasi della creazione della coalizione; “ci siamo conosciuti col tempo, ed abbiamo saputo crescere insieme. Per fare il sindaco ci vuole coraggio e voglia di fare. Quelli che ha Alessandro”.

Il gran finale di Alessandro

Domenico Beccidelli

Finale tutto per il candidato. Che ha ricordato le tante lacune dell’amministrazione Natalia a partire dall’atteggiamento ondivago sul biodigestore all’assenza di una vera isola ecologica in città (“gli unici in zona”).

“In campagna elettorale – ha detto – spiegheremo nel dettaglio cosa vogliamo fare. Io– ha concluso – sono onorato della candidatura. Ci attendono due mesi di campagna elettorale durissima, ma vinceremo”.

Effetto domino

Con la presentazione di Alessandro Cardinali inizia quindi ufficialmente la campagna elettorale per le Comunali di Anagni. È logico pensare a questo punto che la sua candidatura possa scatenare già dalle prossime ore un effetto domino che condurrà anche gli altri schieramenti a definire il loro candidato.

Per Anagni Futura si tratterà di svelare se tornerà in campo l’ex sindaco Franco Fiorito oppure l’ex presidente del Consiglio Comunale Giuseppe De Luca. Per Liberanagni bisognerà capire se investire ufficialmente l’attuale portavoce Luca Santovincenzo.

Resta, grosso come una casa, l’enigma del Partito Democratico. Dopo il direttivo di martedì scorso era stata annunciata una decisione in pochissime ore. Ad oggi però nessuno ancora sa quale sarà la scelta dei democrat anagnini. Aperte entrambe le possibilità, quella di una schieramento civico con SiAmo Anagni oppure il passaggio con LiberAnagni. Al momento sono plausibili entrambi. Il Segretario Cittadino Egidio Proietti ha chiesto un incontro a strettissimo giro con Alessandro Cardinali e Domenico Beccidelli. (Leggi qui: Fumate nere, zone grigie ed assessori rosa).

Dopodiché comincerà la vera e propria baraonda elettorale.