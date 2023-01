Sora, la storia siamo noi: è record di vittorie consecutive

[CATERPILLAR] I bianconeri hanno battuto l’Itri ed infilato il 17° successo di fila migliorando il primato del Palestrina che durava da 10 anni. L’orgoglio del tecnico Ciardi: “Questi ragazzi vogliono vincere anche le partitelle d’allenamento”. Costantini e soci sono primi a +16 dalla seconda e volano verso la promozione in Serie D

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il Sora è nella storia. Superando al “Tomei” l’Itri ha conquistato la diciassettesima vittoria consecutiva nel campionato regionale di Eccellenza. Nel Lazio nessuno ha fatto meglio. Domenica scorsa i bianconeri avevano eguagliato il record del Palestrina che durava da oltre 10 anni. Ora lo hanno migliorato. A firmare la netta vittoria sono stati Corsetti, salito a 15 reti, ed il capitano Costantini, autore di una doppietta che lo ha portato da difensore ad arrivare ad 11 reti in campionato. Il Sora in pratica ha vinto 17 gare su 18 perdendo solo l’esordio in campionato per 1-0 proprio ad Itri. E quindi è arrivata anche la rivincita.

Inoltre la squadra bianconera è l’unica in Italia dalla Serie A ai campionati dilettantistici ad aver vinto 17 partite consecutive. Ben 61 reti realizzate, oltre 3 di media a partita e solo 12 subite. Punti totalizzati finora 51 ben 16 in più del Gaeta secondo. Le terze distanti addirittura 21 punti. Il Sora quindi a 16 gare dalla fine del campionato vede la promozione in Serie D e può amministrare un vantaggio di un punto a partita.

Ciardi esalta la forza del gruppo

L’esultanza del bomber Corsetti

Tocca il cielo con un dito il tecnico Alessio Ciardi tra i principali artefici dell’exploit del Sora. L’allenatore è stato bravo a costruire una macchina perfetta che sta dominando il campionato. “Siamo nella storia – ha detto Ciardi – I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, meritano il record e noi siamo soddisfattissimi. Il segreto? Il gruppo. Abbiamo scelto in estate giocatori che siano prima uomini poi bravi calciatori. Non sempre i campionati li vince la squadra più forte, ma quella che riesce a fare gruppo”.

Capitan Costantini ancora a segno dopo il record delle 100 reti

Il tecnico si sta prendendo una rivincita con gli interessi. “Negli ultimi anni siamo arrivati tre volte secondi e quindi qualcosa avevamo sbagliato – ha ammesso Ciardi – Questa volta abbiamo costruito una squadra con giocatori affamati. Solo per fare un esempio spesso nelle partitelle di fine allenamento vedo proprio la voglia di non perdere mai. Questa è un aspetto che in 16 anni di attività non ho mai visto. Ho la squadra più forte mai allenata”.

Nel mirino la Serie D ed altri record

Il tecnico Alessio Ciardi

Il record conquistato contro l’Itri non appaga il Sora. Anzi i bianconeri puntano ad altri primati ma soprattutto a chiudere quanto prima la pratica-Serie D. “Non vogliamo assolutamente fermarci, siamo ancora affamati – ha caricato Ciardi – Puntiamo a conquistare il massimo dei punti, segnare più gol possibili e subirne meno. La storia è stata scritta ma vogliamo ancora migliorarla”. Ciardi elogia e sprona i suoi ragazzi: “Chiunque scenda in campo dà sempre il massimo, si vive in allegria e spensieratezza”.

L’attaccante bianconero Di Stefano

La Serie D sembra ormai una formalità “Sedici punti di vantaggio sono tantissimi – ha continuato il tecnico – In 16 partite ci potrebbero bastare 6-7 vittorie, ma non molliamo, non tiriamo i remi in barca. Facciamo conto che non abbiamo fatto finora nulla. Guardiamo partita dopo partita con la voglia di scrivere ancora pagine importanti in questa stagione. Ora riposiamo e poi pensiamo alla prossima con il Terracina. Una gara che vogliamo vincere”.

Per continuare a scrivere la storia.