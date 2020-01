Spot di Salvini durante l’intervallo di Juve-Roma, se Rai Uno imita Tele Kabul

Foto © Imagoeconomica / Livio Anticoli

L’anteprima di Porta a Porta ospita un monologo del Capitano della Lega mentre i giocatori bianconeri e giallorossi sono negli spogliatoi. Il segretario del Pd insorge: “Mai così in basso. E lo chiamano servizio pubblico”.

Juventus-Roma di Coppa Italia, Matteo Salvini e le elezioni regionali in Emilia Romagna ormai vicinissime. Un mix esplosivo sul piano elettorale e politico, che ha scatenato la durissima reazione del Partito Democratico. Anzi, del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, che ha attaccato Bruno Vespa. Il motivo? L’intervento di Salvini durante l’intervallo di Juventus-Roma.

Ha tuonato Zingaretti: “A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia e lo chiamano servizio pubblico“. E il deputato Dem Filippo Sensi ha rincarato la dose. Rilevando: “Ma sbaglio o quello che ho visto nell’intervallo di Juve-Roma era quello del citofono, senza contraddittorio, in un imbarazzante comizio elettorale? Pronto, vertici Rai?“.

Porta a Porta è solita “lanciare” la trasmissione in una pausa dell’evento che la precede. Ma Sensi ha spiegato: “Invece del solito lancio neutro, la trasmissione ha deciso di mandare in onda fra un tempo e l’altro di una partita molto attesa e molto seguita un inserto dove parlava l’ex ministro dell’Interno. Una scelta veramente innovativa visto che in Emilia Romagna e in Calabria si vota domenica prossima”.

E Andrea Rossi, deputato del Pd e responsabile della campagna elettorale di Stefano Bonaccini, ha detto. “Lo spot di Salvini, un lungo sonoro in cui spiega perché votare per la Lega in Emilia-Romagna ed in Calabria andato in onda durante l’intervallo di Juventus-Roma di Coppa Italia come “anteprima di Porta a Porta” è un fatto gravissimo e senza precedenti. Presenteremo un esposto urgente all’Agcom. Il comportamento della Rai è gravissimo, inaccettabile, inqualificabile. L’Emilia-Romagna non merita questo trattamento, né di essere raccontata in questo modo”.

Il clima testimonia, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza della posta in palio nelle elezioni emiliano romagnole. Nicola Zingaretti era stato ospite di Porta a Porta qualche sera fa. E questo rende tecnicamente impossibile una ‘riparazione‘ allo scivolone compiuto dalla Rai. Infatti, se anche l’Autorità di Garanzia intervenisse imponendo di concedere uno spazio analogo al leader del Pd, A) Non c’è una partita di cartello come quella di ieri sera a creare il pubblico del quale Salvini ha potuto usufruire; B) essendo stato Zingaretti da vespa solo pochi giorni fa, lo spazio avrebbe tutto l’aspetto della toppa e non quello dell’intervista televisiva, con un effetto peggiore dello squarcio.

C’è modo e modo per schierarsi: Rai Uno lo ha fatto sullo stile di Tele Kabul.