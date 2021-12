Stellantis annuncia la svolta: a marzo il piano

La svolta software di Stellantis. Sempre meno meccanica. La crisi dei semiconduttori? Se li farà in casa e su misura per le sue auto. Con servizi su misura per ogni automobilista, in base all'uso. A marzo piano strategico

“Il primo marzo 2022 avremo la presentazione del nuovo piano strategico” di Stellantis: lo ha annunciato l’amministratore delegato del gruppo automobilistico Carlos Tavares. Lo ha fatto oggi durante la presentazione della nuova strategia software. L’auto del futuro sarà sempre più software e sempre meno hardware, sempre più programmi e sempre meno meccanica. E Stellantis ha iniziato ad investiore in maniera massiccia in quella direzione.

Il supermanager portoghese salito sul ponte di comando con la fusione tra Fca-Fiat e Psa-Peugeot ha spiegato che la nuova strategia software “è un pilastro chiave della nostra mission” grazie al quale “stiamo trasformando Stellantis in una mobility tech company“.

Benvenuti nel nuovo mondo della mobilità sostenibile, dimenticate le auto sulle quali vi spostate oggi: "Entro 3 anni il 100 % nuovi veicoli potranno ricevere aggiornamenti over the air".

OBIETTIVO 20 MLD DI RICAVI

Stellantis lancia la sua strategia software per l’uso di piattaforme tecnologiche di nuova generazione. Parte dalle funzionalità già esistenti dei veicoli connessi. Punta a trasformare il modo in cui i clienti andranno ad interagire con le automobili. L’obiettivo è la creazione di ricavi per 20 miliardi di euro entro il 2030. Si comincia piano per poi crescere in modo progressivo: sono previsti 4 miliardi di fatturato entro il 2026.

Il gruppo spiega che “questa trasformazione porterà i veicoli Stellantis dalle attuali strutture elettroniche dedicate, a una piattaforma software aperta che si integra perfettamente con le vite digitali dei clienti“. Oggi se compri un’automobile ti tieni il suo software così com’è per sempre, al limite quando fai il tagliando può accadere che in officina ti facciano l’aggiornamento. Non sarà più così.

L’auto che sta per nascere farà molte più cose e sempre diverse. Stellantis prevede “un considerevole ampliamento delle opzioni a disposizione dei clienti per aggiungere funzionalità e servizi innovativi, tramite aggiornamenti over-the-air (Ota), mantenendo i veicoli attuali stimolanti e aggiornati, anche a distanza di anni dalla loro costruzione“.

INVESTIMENTI PER 30 MILIARDI

Stellantis programma di investire oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 per effettuare la sua trasformazione nell’ambito del software e dell’elettrificazione. La strategia software Stellantis va di pari passo con i programmi di elettrificazione dei veicoli del Gruppo, presentati in dettaglio all’Ev Day di luglio 2021.

L’intento è di raggiungere oltre il 70% di vendite in Europa e oltre il 40% di vendite negli Stati Uniti con veicoli a basse emissioni entro il 2030.

Ognuno dei 14 brand del Gruppo offrirà soluzioni completamente elettrificate ai vertici della propria categoria.

CINQUE PILASTRI

Stellantis farà crescere la sua attività di software e servizi connessi tramite cinque pilastri chiave: servizi e abbonamenti; funzionalità On-Demand; servizio dati e servizi dedicati alle flotte; politica dei prezzi e valore di rivendita; conquista del cliente, fidelizzazione nell’assistenza e vendita incrociata.

Un esempio pratico. Sfruttando le proprie capacità di raccolta dati, Stellantis lancerà nel 2022 un programma assicurativo basato sull’uso reale dell’auto. Guidi bene ed in modo prudente? La tua auto lo sa e lo dice a Stellantis. Che ti sviluppa un’assicurazione a prezzo più conveniente, tanto sa che tu non farai incidenti.

Al momento, i veicoli connessi Stellantis forniscono più di tre trilioni di data point, generando informazioni che possono essere gestite in modo tempestivo ed utilizzabili. Gli ingegneri di Stellantis si basano su questa conoscenza per rilasciare aggiornamenti in periodi sempre più ravvicinati , aumentando la soddisfazione del cliente, con l’obiettivo di generare 1,1 miliardi di euro in efficienze entro il 2030.

I SEMICONDUTTORI? LI FACCIAMO IN CASA

La crisi dei semiconduttori ha messo in ginocchio la produzione del 2021. Il solo stabilimento di Cassino Plant ha superato gli 80 giorni di stop a causa della mancanza dei componenti elettronici necessari per far camminare le auto.

La soluzioine è dietro l’angolo. Stellantis e Hon Hai Technology Group hanno annunciato la stipula di un memorandum d’intesa per dare vita ad una partnership. L’obiettivo è quello di progettare una famiglia di semiconduttori costruiti ad hoc per supportare Stellantis e i clienti terzi.

Durante lo Stellantis Software Day 2021 oggi la società ha svelato Stla Brain, la nuova architettura elettrica/elettronica e software che sarà lanciata nel 2024 sulle quattro piattaforme Stellantis. Saranno tutte incentrate sui veicoli elettrici a batteria Stla Small, Medium, Large e Frame.

La partnership sosterrà le iniziative di Stellantis per ridurre la complessità dei semiconduttori, progettare una nuova famiglia di semiconduttori costruiti appositamente per supportare i veicoli Stellantis. E per fornire capacità e flessibilità in questo settore di crescente importanza in quanto i veicoli diventano sempre più definiti dai software. La partnership sfrutterà il know-how di Foxconn, le capacità di sviluppo e la catena di fornitura nel settore dei semiconduttori, così come l’esperienza espansiva di Stellantis nel settore automobilistico e la sua significativa portata come cliente principale dell’impresa.

CIAO AUTOMOTIVE, DIVENTIAMO MOBILITA’ SOSTENIBILE

Carlos Tavares

“Le nostre strategie di elettrificazione e software supporteranno la trasformazione per diventare un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile, sfruttando la crescita aziendale associata con funzionalità e servizi over-the-air e offrendo la migliore esperienza ai nostri clienti“. Carlos Tavares lo ha spiegato così.

Per essere più chiaro ha aggiunto “Con le tre nuovissime piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale in arrivo nel 2024, implementate sulle quattro piattaforme di veicoli Stla, sfrutteremo la velocità e l’agilità associate al disaccoppiamento dei cicli hardware e software“.

La macchina parlerà con il tuo smartphone, saprà tutto di te. Ti guiderà lei. Saprà quanto hai dormito, se deve consigliarti un caffè o di fare una sosta. Chiamerà per te l’officina quando sarà il momento di fare il tagliando e dirà come l’hai trattata. Ti segnalerà le offerte speciali nei negizi convenzionati, ti ricorderà quando devi fare un regalo per un compleanno e ti suggerirà anche cosa.

SERVONO 4.500 INGEGNERI

L’Aula Magna dell’Unicas

Serviranno sempre più ingegneri informatici, sempre meno ingegneri meccanici. Per questo Stellantis sta creando una Software & Data Academy. Servirà per ricollocare oltre 1.000 ingegneri interni in diversi ruoli, dando vita a una nuova software community.

L’azienda sta inoltre assumendo i migliori talenti software e dall’industria della tecnologia e da altri settori a livello globale. Entro il 2024, Stellantis punta ad avere 4.500 ingegneri software orientati all’efficienza, creando hub di talenti in tutto il mondo. Avranno il compito di garantire la perfetta esecuzione delle ambizioni software di Stellantis e opereranno all’interno dell’ecosistema creato dalle partnership di Stellantis.

Per sapere cosa e dove, Carlos Tavares ha detto che bisognerà aspettare marzo.