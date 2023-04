Tabù-Frosinone per l’Ascoli: la tradizione alleata di Grosso

I giallazzurri hanno vinto le ultime 5 sfide interne contro i marchigiani. E lunedì vogliono allungare la striscia per tornare al successo dopo 3 turni ed avvicinarsi alla Serie A. A livello generale 27 i precedenti a partire dal 1951: il bilancio pende a favore dei ciociari con 15 vittorie. Ex e strani incroci renderanno ancora più speciale la gara

Alessandro Salines Lo sport come passione

È un’alleata invisibile ma preziosa. Nel calcio ha un suo peso specifico ed il Frosinone è pronto a schierarla nella prossima gara di lunedì prossimo contro l’Ascoli. Una sorta di 13° uomo in campo se è vero che il 12° sono i tifosi. Stiamo parlando della tradizione: nettamente favorevole ai ciociari in un confronto diventato un “classico”. Tanto che per l’Ascoli la trasferta in Ciociaria negli anni si è trasformata in un vero e proprio tabù che il Frosinone ha intenzione di difendere a tutti i costi per riconquistare i 3 punti dopo 3 turni e avvicinarsi alla promozione. Ma anche a livello generale i precedenti sono dalla parte del Frosinone.

Tuttavia antenne dritte: l’Ascoli ha un buon organico, è reduce dalla vittoria col Brescia che l’ha rimessa in corsa per i playoff e quindi anche per la legge dei grandi numeri potrebbe tirare un brutto scherzo. (Leggi qui la cronaca della gara di andata: Il Frosinone vince anche ad Ascoli e scappa).

Cinque vittorie di fila

Boloca in azione nella gara vinta la scorsa stagione allo “Stirpe”

Lunedì allo “Stirpe” sarà la 14^ sfida nel capoluogo ciociaro tra Frosinone ed Ascoli a partire dal 1951 nel campionato di Promozione Interregionale. Nelle ultime 5 gare in Ciociaria i giallazzurri hanno sempre vinto. In totale 10 successi, 2 pareggi ed 1 sconfitta. Trentanove gol segnati. L’Ascoli non s’impone dal 5 gennaio 2010 quando i bianconeri sbancarono il “Comunale” 5-1. Insomma oltre 13 anni di digiuno.

Un vero tabù per l’Ascoli, la Ciociaria stregata. A Frosinone non si passa. A conferma di una tradizione a dir poco favorevole c’è il precedente nella Serie C ‘66-67. In una stagione buia, culminata con l’ultimo posto e la retrocessione in D, i canarini riuscirono comunque a battere in casa l’Ascoli per 2-0 (gol di Ciroi e Fumagalli).

Frosinone-Ascoli story

Moro nella gara d’andata

La gara tra ciociari e marchigiani è praticamente una “classica”. In Serie B sono 21 i confronti, il primo il 10 novembre 2007. Ai quali bisogna aggiungere 4 in Promozione Interregionale (1951-52 e 1952-53) e 2 in Serie C (1966-67). Ventisette dunque i precedenti. Il bilancio pende a favore del Frosinone con 15 vittorie. Sei i successi dell’Ascoli ed altrettanti i pareggi.

All’andata successo dei giallazzurri grazie alla prima prodezza in maglia giallazzurra di Insigne che lunedì potrebbe festeggiare la 200^ in Serie B. L’attaccante campano è una sorta di bestia nera dei bianconeri ai quali ha segnato 4 reti. La scorsa stagione allo “Stirpe” finì 2-1 con sigilli di Gatti e Ricci.

Come detto l’Ascoli ha vinto solo 1 volta in Ciociaria. Bisogna tornare al 5 gennaio 2010, 20^ giornata di Serie B. Al vecchio “Comunale” i bianconeri rifilarono 5 gol alla squadra all’epoca allenata da Francesco Moriero, attuale ct delle Maldive. Doppiette di Bernacci ed Antenucci, rete di Sommese e gol della bandiera di Santoruvo su rigore. Una sconfitta pesante che comunque è rimasta unica.

Quanti incroci

L’ex Dionisi nella partite giocata ad Ascoli

Il capitano dell’Ascoli è Federico Dionisi, bandiera del Frosinone di qualche anno fa. Per l’attaccante sarà una partita speciale. In Ciociaria dal 2014 al 2020, protagonista delle 2 promozioni in Serie A, ha vestito la maglia giallazzurra 209 volte con 63 gol e 24 assist. Altro ex sulla sponda ascolana è il portiere Nicola Leali (33 presenze in Serie A nel 2015-2016). Ma anche dietro la scrivania c’è un reduce del Frosinone: Domenico Verdone, attuale direttore generale bianconero, 10 anni al Frosinone in vari ruoli.

L’ex bianconero Bidaoui

In maglia giallazzurra invece da gennaio c’è l’attaccante esterno Soufiane Bidaoui che ha militato nell’Ascoli per 2 stagioni e mezzo ed è stato prelevato proprio dal club bianconero. Bidaoui ha collezionato nelle Marche 69 presenze con 9 reti ed altrettanti assist. Curiosamente ha segnato 2 reti al Frosinone (1 allo “Stirpe” la scorsa stagione) ed ha confezionato un assist.