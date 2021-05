Tra i dieci piccoli indiani resta solo Gasparri

Il centrodestra continua a ripetere che a Roma procederà unito ma non ha ancora indicato il candidato sindaco. Nel salotto di Bruno Vespa il coordinatore nazione di Forza Italia Antonio Tajani la butta lì con apparente superficialità. Apparente…

“Come possibile candidato del centrodestra a Roma non c’è soltanto Enrico Michetti, c’è anche il giudice Simonetta Matone, una persona di altissimo livello e molto conosciuta in città. Ma qualora si dovesse optare per una scelta politica, perché magari i sondaggi ci dicono cose diverse, allora Maurizio Gasparri per Roma sarebbe un eccellente candidato, un politico esperto, di razza, che governerebbe bene la città”. Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a Porta a Porta, nel salotto di Bruno Vespa.

Il professor Enrico Michetti (Foto: Stefano Carofei / Imagoeconomica)

Michetti, professore romano di Diritto Amministrativo, sembrava il grandissimo favorito due giorni fa, poi è tornata l’opzione di Simonetta Matone, sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, per diciassette anni pubblico ministero per il Tribunale dei Minori e in passato capo di gabinetto del Ministro Mara Carfagna. (Leggi qui Centrodestra , tutti i nomi dei papabili sindaci).

Come si legge Tajani

Le parole di Antonio Tajani stanno a significare diverse cose. La più evidente è che il centrodestra fatica a indicare un candidato sindaco, mentre gli altri sono già in campo. La sindaca Virginia Raggi (Movimento Cinque Stelle) è in campagna elettorale continua, Carlo Calenda (Azione) da un anno viaggia in ogni anfratto della Città Eterna. Con una grande presenza nei quartieri, nelle borgate e nelle periferie. Roberto Gualtieri (Pd) ha iniziato in ritardo ma c’è.

Antonio Tajani ha voluto pure rimarcare l’impostazione propositiva di Forza Italia, anche per mettere in evidenza la litigiosità di Lega e Fratelli d’Italia. Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni che bisticciano su tutto.

La dimostrazione arriva dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni, rilasciate questa mattina a Sky Start. La Matone candidata sindaca del centrodestra a Roma? “Ci sono diversi profili, io non parto da una donna o da un uomo ma da una persona capace, si stanno sodando. Sono molto contenta della capacità del centrodestra di aprirsi. Ho letto della Matone, di Michetti, ce ne sono altri, le candidature vanno vagliate con serietà e con l’obiettivo di vincere“.

Antonio Tajani

Il nome di Maurizio Gasparri non è stato fatto per caso. Il senatore e responsabile nazionale di Forza Italia per gli enti locali nella Caapitale è conosciuto. Ed è apprezzato sia nel Carroccio che in Fratelli d’Italia. Alla fine potrebbe essere lui il candidato di un centrodestra che assicura che procederà unito, ma che sembra non rendersi conto che occorrerà comunque del tempo per fare campagna elettorale.

A Roma le elezioni si decideranno al ballottaggio. Il centrodestra, esattamente come il Pd, ha una linea chiara: fuori dal ballottaggio è un fallimento che avrà conseguenze anche sul piano nazionale. La vittoria sarebbe un trionfo, la sconfitta al secondo turno una battuta d’arresto.