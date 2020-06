Tav ed immobiliare, Frosinone e Cassino si candidano alla riscossa

Gianfranco Battisti lo aveva detto tagliando il nastro del Freccia Rossa. E l'analisi di Tecnocasa lo conferma. Con collegamenti migliori la voglia ci prender casa in Ciociaria crescerà.

L’arrivo della Tav in Ciociaria determinerà un aumento nel valore degli immobili: la conferma arriva dall’ufficio studi di Tecnocasa una delle più ramificate società immobiliari in Italia. Sono stati i suoi analisti a tracciare le conseguenze per il mercato di case e terreni con la novità delle due fermate Tav a Frosinone e Cassino.

Che avrebbero aperto nuove rotte per «rivitalizzare il mercato immobiliare» lo aveva già evidenziato Gianfranco Battisti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, durante l’inaugurazione della fermata frusinate di domenica scorsa. «C’è la prospettiva di rilancio della Ciociaria, che creerà le condizioni di un nuovo sviluppo. Arrivare a Frosinone in 40 minuti genererà una nuova forma di pendolarismo che permetterà la crescita del valore immobiliare».

Un plusvalore degli immobili che Battisti aveva stimato intorno al 10%.

Collegamento più comodo, acquisti più possibili

Gianni Roscioli

Ora arriva la conferma di Tecnocasa. Sul pezzo ci va Gianni Roscioli, consulente d’area del gruppo e ciociaro doc.

Il dato empirico è che ad una mobilità più smart coincidano flussi maggiorati di persone verso zone che abbiano una specifica appetibilità. Il dato molto plausibile è che la Ciociaria, con i suoi prezzi più bassi e la sua proverbiale vivibilità, possa diventare attrattiva concreta.

Per chi? Per le famiglie di Roma o dell’area partenopea che volessero comprare casa nel Frusinate o nel Cassinate. Perché? Perché adesso, con il Freccia Rossa in doppia corsa, quelle due zone sono più connesse a Roma e Napoli. E quindi si può abitare in Ciociaria ed arrivare puntuali in ufficio, impiegando lo stesso tempo che ci vorrebbe con i mezzi per spostarsi da un capo di Roma all’altro.

Ma c’è anche un altro fattore che gioca a favore di una ripresa dell’immobiliare ciociaro a traino della Tav. Le grandi aree metropolitane sono per lo più strutturate da un’urbanistica ‘asfissiante’. Dove cioè l’aria aperta è appannaggio di pochi e gli spazi verdi sono spesso relegati ai balconcini degli appartamenti ed ai parchetti minimal delle periferie. E con Covid questo è diventato fattore non più marginale.

Lo spiega Roscioli. «Con la pandemia in atto, sono tanti i clienti che esprimono il desiderio di una casa più ampia e con giardino o terrazzo. Una casa da vivere con la famiglia in un luogo più tranquillo e allo stesso tempo non lontano dai principali servizi».

Insomma, ville e villette sono il nuovo must.

Frosinone, dati, prezzi e zone

Case e mercato immobiliare Foto (c) David McBee / Pexels

L’analisi dei dati sui due principali poli ciociari, Frosinone e Cassino, è abbastanza chiara. Per Tecnocasa «Dopo il lockdown sulla città di Frosinone si registra un mercato dinamico interessato alle soluzioni con spazi esterni. Tuttavia già si ragiona nell’ottica della futura Tav. E di come si potrà rivalutare il mercato immobiliare delle zone intorno a Frosinone/Ferentino. Parliamo di piccoli comuni che potrebbero diventare attrattivi anche per chi lavora a Napoli e a Roma».

Al momento su Frosinone città piace la zona che si sviluppa intorno a viale Aldo Moro, Parco Matusa e alla Villa Comunale. Lì ci sono palazzi costruiti tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Sono edifici che in buono stato, hanno valori medi di 1300-1500 euro al mq. Tutto questo con punte di 2500-2700 euro per il nuovo. E poi fino a 2300-2500 per le soluzioni posizionate nel residence “Le Querce”.

La stazione, prezzi bassi ma serve riqualificare

Tecnocasa prevede che i veri affari possano essere quelli nella zona della stazione dove i valori immobiliari oggi si aggirano intorno a 1000 euro al mq. Tuttavia la zona potrebbe essere riscoperta con il passaggio del nuovo Frecciarossa. Questo unitamente alla riqualificazione della stessa stazione ferroviaria di Frosinone.

Prezzi più bassi nel popolare quartiere di Cavoni che si è rivalutato perché vicino ad Ospedale e Tribunale. Un buon usato si scambia a 1500-1800 euro. Stabili i Prezzi nel centro storico di Frosinone, dove i valori medi sono 1000-1200 euro al mq».

Cassino, le frazioni e i centri che orbitano intorno

Le chiavi di casa

Anche Cassino ed il cassinate potrebbero giovarsi del nuovo effetto Tav. In particolare per la Città Martire grazie alle soluzioni indipendenti, che a Cassino sono sempre state il must dell’immobiliare. Ed a una fitta rete di frazioni e centri che orbitano intorno all’abazia. Anche grazie all’università, che tiene in piedi le locazioni con la crisi Fca. Ed al bouquet di interscambio con il vicino Pontino.

Tecnocasa rileva che «A Cassino il mercato immobiliare si è ripreso in modo dinamico con un forte interesse per le soluzioni indipendenti con giardino. Soluzioni che stanno portando a considerare anche piccole fazioni intorno al comune distanti alcuni km e meno servite».

«Nella zona centrale di Cassino l’interesse maggiore è per tagli piccoli. Parliamo di valori degli immobili compresi tra 60-75 mila euro per i bilocali e 100-135mila per i trilocali. Sono immobili utilizzati sia come abitazione principale sia come investimento. Le rendite lorde annue sono infatti stimate tra il 4 e il 6%».

Lo snodo pontino e le locazioni per coppie ed universitari

Nel Cassinate poi c’è una massiccia richiesta per il nuovo, che focalizza l’interesse sui trilocali, ma anche bilocali e quadrilocali. Immobili in classe energetica performante i cui prezzi medi vanno da 1800 a 1900 al mq.

In contesti di immediata periferia è dinamico il segmento delle nuove costruzioni. Questo anche perché i tempi di vendita sono più veloci.

La richiesta è maggiormente concentrata su bilocali e trilocali arredati, con canoni medi mensili compresi tra 350 e 500 euro. Si segnala che la locazione per studenti è leggermente diminuita a causa dell’offerta di alloggi di proprietà dell’Ente. Tutto questo mentre è in aumento la locazione da parte di studenti stranieri.