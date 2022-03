Teoria Rosatella: “È la maggioranza che è lontana da noi”

Il caso innescato dalla presenza del consigliere di maggioranza Naretti alla conferenza dell'opposizione. Rosatella: " Forza Italia resta fedele alla maggioranza. È la maggioranza che non si sta comportando come dovrebbe”

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Premessa; “Ad Anagni, Forza Italia resta fedele alla maggioranza. È la maggioranza che non si sta comportando come dovrebbe. E alla lunga, ma neanche tanto, visto che tra poco più di un anno si va a votare, potrebbe essere un problema”.

Chi lo ha detto? Quella vecchia volpe di Guglielmo Rosatella, storico esponente dei berlusconiani anagnini; a soprattutto, mentore del consigliere comunale di Fi Pierino Naretti. Lo stesso Naretti che qualche giorno fa ha provocato scosse telluriche non proprio irrilevanti in maggioranza (dicono che il sindaco Daniele Natalia non l’abbia presa affatto bene) dopo aver presenziato, a favore di obiettivo, alla conferenza stampa di Fioramonti e Poggi sulla raccolta dei rifiuti.

Non poteva passare inosservata una conferenza stampa dell’opposizione che vedeva in prima fila ad ascoltare un esponente della maggioranza. Ed infatti la decisione di Naretti ha fatto nei giorni scorsi parecchio rumore.

Il contropiede di Rosatella

Naretti e Rosatella

Tanto che Rosatella si è sentito in dovere di chiarire alcune cose.

1- Alle conferenze stampa si può assistere anche da semplici spettatori. “È quello che avrei fatto io – ha detto ieri – se non avessi avuto altri impegni. Mi risulta che siano state dette cose piuttosto importanti, su questioni complesse. Dunque, non vedo perchè non si potrebbe voler ascoltare”.

2- La fedeltà alla maggioranza di centro destra non è in discussione. “Sono, anzi siamo, convintissimi di restare dentro Forza Italia”.

3- Detto questo però, il problema è un altro. “Il sindaco è una persona seria, ed ha dimostrato grandi qualità dal punto di vista politico. È il resto della maggioranza che purtroppo non va. Faccio un solo esempio; la vicenda della bocciatura (a quanto pare) della rigenerazione urbana? Di chi è colpa? Perchè non si fa nulla per recuperare?”

Il punto critico

Daniele Natalia

E’ questo il punto critico, per Rosatella; il fatto che la maggioranza abbia, fino ad ora, perso tanto, troppo tempo, riducendosi ad annunciare le cose solo nell’ultimo anno di consiliatura; “va a finire che l’unica opera che davvero verrà inaugurata sul nostro territorio durante la consiliatura di Natalia sarà il biodigestore; che, inizialmente, non era stato nemmeno previsto”.

Ecco perché il sindaco dovrebbe agire in maniera molto più decisa: “se fossi al suo posto– ha concluso Rosatella-, non avrei nessun dubbio; un bel calcio nel didietro a chi non ha lavorato come avrebbe dovuto”.

Non esattamente un modo tranquillo di stare in maggioranza.