Terremoto Ferretti, lascia FdI e destabilizza l’area

Terremoto politico nell'area centrista che fino ad oggi si è 'aggregata' a Fratelli d'Italia. Gianluigi Ferretti saluta. E mette in bilico gli equilibri in Provincia. Rimproverando ad Alfredo Pallone e chiedendogli di tornare ad interessarsi a tempo pieno della componente

Il terremoto lo innesca una lettera. Gira da qualche giorno ed è in grado di rimettere in discussione gli equilibri di Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone. La firma Gianluigi Ferretti, consigliere provinciale di Frosinone e Comunale di Anagni. L’ha inviata all’uomo forte dei Fratelli d’Italia, il senatore Massimo Ruspandini: per dirgli, in sostanza che lui lascia il gruppo provinciale Fdi. E si allontana dal Partito.

Il segnale è importante. Perché Gianluigi Ferretti non è un camerata della prima ora. Anzi, con Fratelli d’Italia ha nulla da spartire. In quel Gruppo all’Amministrazione Provinciale di Frosinone ci si è iscritto perché è ideologicamente vicino alle posizioni centriste ed europeiste di Alfredo Pallone.

Ferretti destabilizzante

Gianluigi Ferretti

La mossa di Ferretti destabilizza gli equilibri in Provincia. Il suo voto è determinante per creare la ‘maggioranza‘ che tiene insieme Pd e Fratelli d’Italia a palazzo Iacobucci. Uscendo dal Gruppo si creano le condizioni per una maggioranza differente: ad esempio con Forza Italia che conta in Aula Gianluca Quadrini e Gioacchino Ferdinandi, con i quali sostituire i voti dei Fratelli Daniele Maura e Stefania Furtivo.

Una condizione che al momento sarebbe del tutto teorica. Perché le Provinciali con cui rinnovare l’Aula sono dietro l’angolo. Ed a Gianluigi Ferretti non interessa tanto creare nuove maggioranza ma riappropriarsi della sua collocazione politica centriosta e non sovranista.

Ma non è tutto. A Ferretti fanno riferimento una decina di consiglieri comunali sparsi nel Nord della provincia di Frosinone. Che la pensano come lui: non si riconoscono nella situazione di questi giorni, stanno stretti in Fratelli d’Italia. (Leggi qui Fratelli ‘coltelli’ d’Italia. Ferretti non si allinea e scoppia un caso).

Le critiche a Pallone

Alfredo Pallone Foto: © Imagoeconomica Paolo Gargini

In quella lettera viene rinnovata l’amicizia e la fiducia in Alfredo Pallone ma non vengono risparmiati i rimproveri. Ad esempio quando gli viene contestato di lavorare per tenere unita la componente e tenerla nell’area di FdI. Forse perché “non hai più interessi elettorali”.

Resta da vedere se l’onda innescata da Ferretti si esaurirà in un dibattito interno alla componente. Oppure se prenderà dimensione, coinvolgendo anche il Comune di Frosinone: dove l’area di Pallone ha sempre avuto più di qualche voto.

E con le prossime elezioni Comunali all’orizzonte, potrebbero essere determinanti per ridefinire gli assetti.