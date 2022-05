The Guardian sceglie le spiagge di Sperlonga: la Grecia sotto casa

La Top40 delle spiagge d'Europa elaborata dal quotidiano inglese The Guardian. Cinque sono in Italia. E c'è pure Sperlonga

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Dicono che sia una spiaggia greca in Italia. Forse, più semplicemente, la Grecia assomiglia tanto, ma tanto, a Sperlonga. Di premi ne ha tanti Sperlonga, ha da 26 anni la bandiera blu. Il quotidiano inglese “The Guardian” ha stilato una classifica con le 40 distese sul mare più belle d’Europa. Fra queste ci sono Elafonissi a Creta, Sarakiniko a Milos e Illetes a Formentera. Insomma mica bruscolini.

Sperlonga sta alla bellezza come il Real Madrid alle coppa dei campioni, indugia. Sono 5 le mete italiane inserite nella classifica 2022 delle quaranta spiagge più belle d’Europa elaborata da The Guardian. Si va dal Lazio alla Sardegna, dalle Marche alla Sicilia ed al Salento. Sulla costa Adriatica è stata scelta San Michele di Sirolo; in Puglia c’è Punta della Suina a due passi da Gallipoli; i viaggiatori inglesi l’hanno definita le “Maldive d’Italia”. Tra le coste della Sardegna è stata scelta Sa Colonia, nella parte meridionale dell’isola; mentre in Sicilia gli inglesi preferiscono Calamosche tra Noto e Marzamemi. La regina nel Lazio in quella Top 40 è Sperlonga.

La Grecia sotto casa

Foto: © Sergio Marchi

Il mare, una città ordinata, un centro storico di un candore abbagliante e un museo tra i resti della Villa di Tiberio, appartenuta nel I secolo d.C. all’imperatore romano, rinvenuti nel 1957. Dentro, l’eccezionale gruppo di Polifemo che è la scena in scultura dell’accecamento di Polifemo da parte di Ulisse, risale al primo secolo avanti Cristo ed è una copia di un’opera che stava in Grecia.

Dietro Sperlonga anche un lago, ma cosa volere di più in questo afosissimo maggio? Cerchiamo lidi esotici oltre il mondo con bisogno di navi, arei, treni. Qui basta una vettura, lo spirito non alla avventura ma disposto alla bellezza e il resto viene da se. Puoi non pensare a Sperlonga e goderti il mare, puoi cercare le tue radici ad un passo dal mare, puoi stare al fresco nelle vie strette in case bellissime.

Foto © Piergiorgio Mariniello

L’opinione resta quella di Don Buro di Vacanze in America dei fratelli Vanzina che alla domanda come è st’America? Che gli rivolgono mentre gioca a carte sotto una pergola a Frosinone. Lui dice: l’America, l’America, ma voi mette st’aria del frosolone se sta bene de capo de core e de panza”.

Sperlonga? Basta fare un salto è sei in Grecia, ma nella magna Grecia.