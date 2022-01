Top e Flop, i protagonisti del giorno: mercoledì 26 gennaio 2022

Top e Flop. I fatti ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa è accaduto e cosa ci attende in questo mercoledì 26 gennaio 2022

TOP

POMPEO-VACANA

Antonio Pompeo e Luigi Vacana

Il presidente della Provincia ha fatto l’ennesimo capolavoro riuscendo a costruire una maggioranza compatta e variegata al tempo stesso. (Leggi qui Provincia, lo strike di Antonio Pompeo).

Ha affidato due deleghe alla Lega, spaccando il principale partito di opposizione. Ha affidato la vicepresidenza ad Alessandro Cardinali, del Polo Civico. E nessuna delega all’altro esponente del Polo Civico, Alessandro Rea. Nel gruppo del Pd è riuscito a motivare e soddisfare tutti. Si è tolto la soddisfazione di affidare un incarico di riconosciuta portata politica a Luigi Vacana, ormai suo fedelissimo. Ha fatto strike.

Luigi Vacana era vicepresidente. Non lo è più, ma si occuperà di bilancio, cultura, attuazione del programma e rapporti istituzionali. E’ l’alter ego di Pompeo e rappresenterà la Provincia come istituzione più di chiunque altro in passato. La coppia Pompeo-Vacana è ormai una realtà consolidata di questa provincia. Ne sentiremo parlare ancora.

Coppia da poker.

CARDINALI-ZACCARI

Alessandro Cardinali (Foto © IchnusaPapers)

L’esponente di Anagni è entrato in Provincia come un ciclone. Subito vicepresidente sulla scorta di tanti voti ponderati e della giusta intuizione di concorrere nel Polo Civico. Nella fase delle trattative è rimasto calmo e tranquillo, avendo contatti solo con Antonio Pompeo e Francesco De Angelis.

Era il favorito per la vicepresidenza, ma non è mai semplice centrare il risultato da favorito. Lo ha fatto e adesso diventa non soltanto uno dei capisaldi del Campo Largo, ma è pure nelle condizioni di poter sviluppare strategie importanti per le comunali di Anagni.

Inoltre la delega all’ambiente gli dà una centralità indubbia. Luca Zaccari (Lega) è il prossimo presidente del consiglio provinciale: un ruolo di garanzia che ha un grande prestigio istituzionale. Fedelissimo di Pasquale Ciacciarelli, Zaccari in questo modo ha la possibilità di effettuare un cambio di passo notevole.

Debuttanti d’assalto.

FLOP

FRATTINI-CASINI

Pier Ferdinando Casini (Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica)

Il primo sembrava uno dei grandi favoriti per la presidenza della Repubblica, ma alla fine è rimasto fuori dalla rosa del centrodestra. Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato, poteva intercettare tanti voti anche nel Movimento Cinque Stelle. Alla fine quello che ha pesato è stato il mancato profilo “atlantista” di Frattini. Nel senso che in tanti hanno voluto sottolineare le sue simpatie per la Russia.

In questo momento i venti di guerra che spirano in Ucraina rendono impossibile eleggere un presidente che non sia dichiaratamente filo Usa.

Pierferdinando Casini indossa la tuta da palombaro da mesi per non farsi notare e il suo nome è ancora in gioco. Ma forse nemmeno lui si aspettava che il centrodestra dicesse che non si tratta di una indicazione della coalizione. Lui che il centrodestra lo ha fatto insieme a Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini.

Silurati dal fuoco amico.

MARIO DRAGHI

Mario Draghi

Il presidente della Repubblica non è un concorso per titoli e per esami e nemmeno una sfilata di bellezza. Si tratta di un’operazione politica che viene decisa dai politici in un’arena politica.

Il super tecnico Mario Draghi ha commissariato la politica per rimettere in moto il Paese. Ma visto che è palese che gli piacerebbe salire al Colle, avrebbe dovuto cominciare a rapportarsi con la politica e con i politici in un modo diverso.

Può ancora centrare l’obiettivo ma adesso è più difficile perché i grandi elettori cercheranno fino all’ultimo di eleggere un politico. Uno di loro. E’ anche una rivincita nei confronti di Mario Draghi. Il quale ha capito tardi le regole del gioco per la corsa al Quirinale.

Sorpreso.