Top e Flop, i protagonisti del giorno: venerdì 26 novembre 2021

Top e Flop. I fatti ed i protagonisti di giovedì 25 novembre 2021. Per capire cosa è accaduto nelle ore scorse e cosa ci attende in questa giornata di venerdì

TOP

FRANCESCO DE ANGELIS

Francesco De Angelis

Sta facendo di tutto per riunire il centrosinistra al Comune di Frosinone. L’ultima mossa è stata quella di una lettera aperta a Psi, Azione e Articolo 1, per invitarli ad azzerare la situazione dei “tavoli” e a procedere tutti insieme.

Nell’attesa della risposta, però, De Angelis il tavolo del centrosinistra lo ha già ricostruito. Facendo capire, perfino ad un leader come Gian Franco Schietroma, che è impensabile che una simile operazione possa essere fatta mettendo da parte il Pd. Inoltre, senza l’apporto delle liste civiche a Frosinone non si vince. E servono i voti trasversali di quelli che sono stati schierati con il centrodestra.

Francesco De Angelis si sta muovendo a tutto campo, in prima persona. Mettendoci la faccia e il peso di una storia politica che è sotto gli occhi di tutti. Con umiltà e determinazione.

Leader maximo.

PIERPAOLA D’ALESSANDRO

Pierpaola D’Alessandro (Foto: Giornalisti Indipendenti)

Rimodulazione degli assetti ospedalieri per fronteggiare la quarta ondata del Covid. Approvazione all’unanimità della conferenza dei sindaci del nuovo Atto aziendale. Illustrazione dei nuovi Distretti sanitari della provincia di Frosinone. Illustrazione ai sindaci del territorio delle potenzialità del Pnrr. Tutto insieme. Tutto contemporaneamente.

Pierpaola D’Alessandro, direttore generale della Asl di Frosinone, è ovunque. Non solo: in ogni contesto nel quale sta operando va al massimo e non sbaglia un colpo. La pandemia le ha consentito di rivoluzionare letteralmente i Piani strategici e operativi di una Asl che era rimasta ferma per decenni. Lei però è andata oltre, mettendoci del suo.

A memoria di fa fatica a ricordare un altro manager Asl che abbia lasciato un’impronta così forte nella sanità provinciale. E lei ha ancora moltissimo d fare.

Una e trina.

FLOP

MATTEO SALVINI

Matteo Salvini (Foto: Marco Cremonesi / Imagoeconomica)

La conferenza programmatica e strategica della Lega, fissata per l’11 e 12 dicembre a Roma, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi per via delle norme contenute nel decreto che ha istituito il Super Green Pass. Sembra la pena del contrappasso dantesco. Ma chi glielo fa fare? Davvero.

Da mesi Matteo Salvini sta logorando il suo partito in una battaglia che non può vincere. Mettersi di traverso sul Green Pass non paga elettoralmente e non gli consente di andare da nessuna parte. Perché i suoi Governatori sono favorevoli, perché i suoi ministri sono favorevoli, perché Giancarlo Giorgetti è favorevole. Perché Mario Draghi lo costringe sistematicamente ad ingoiare il rospo.

Ma quello che più sorprende è che uno così attento ai sondaggi, non colga il senso profondo di questa fase: la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole alla vaccinazione, alla terza dose, al Super Green Pass. E non sopporta più i no vax. Ma davvero: chi glielo fa fare?

Errare è umano, perseverare… non serve.

MARIASTELLA GELMINI

Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta

La ministra di Forza Italia ha detto, nell’ordine, che il centrodestra sarebbe compatto sulla candidatura di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica, ma che intanto c’è un Capo dello Stato come Sergio Mattarella che va rispettato. Poi ha aggiunto che certamente su un’elezione del genere occorre il massimo del consenso possibile e che bisognerà vedere come evolverà la situazione politica. La fiera dell’ovvio sarebbe stata più sorprendente.

La verità è che Mariastella Gelmini da tempo è su posizioni diverse da quelle di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. E probabilmente per il Quirinale sono in corso manovre che potrebbero fa affermare una formazione di Centro. Magari guidata da Mara Carfagna.

Allora perché avventurarsi in frasi fatte?

Troppo banale.