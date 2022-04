Torna la bandiera di Forza Italia su Ferentino

Torna Forza Italia a Ferentino. Franco Sisti nominato commissario del circolo cittadino. Si punta alle elezioni del 2023

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il centrodestra di Ferentino prova a rialzarsi dopo 20 anni di sconfitte alle elezioni Comunali. Punta ad una coalizione con la quale conquistare la roccaforte del centrosinistra nel 2023. E da oggi la coalizione potrà contare sul ritorno sulla scena locale di Forza Italia. Lo fa affidandosi all’esperienza di Franco Sisti, 73 anni ex socialista. È stato nominato Commissario del circolo cittadino.

Il ritorno di Forza Italia

Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia, Adriano Piacentini

Il Partito di Silvio Berlusconi negli ultimi anni aveva ammainato la bandiera azzurra da Ferentino. Aveva perso sia il consigliere comunale Luca Zaccari (passato nella Lega) sia il coordinatore cittadino; soprattutto aveva perso uno dei suoi uomini simbolo: Giuseppe Patrizi, già commissario della Provincia e più volte candidato sindaco, ormai sicuro capolista nella civica di Luigi Vacana che a Frosinone sosterrà il candidato di centrosinistra Domenico Marzi. Di fatto il circolo cittadino non esisteva più.

Da oggi torna la bandiera azzurra su Ferentino. Ad issarla è stato chiamato Franco Sisti, 73 anni ex socialista, con un passato da dipendente Videocolor, a lungo sindacalista e da sempre nell’associazionismo. Attualmente é il responsabile cittadino di Codici, l,’associazione dei diritti dei consumatori. A nominarlo Commissario del Circolo Forza Italia di Ferentino sono stati i tre sub commissari provinciali: Daniele Natalia, Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli

Punta alle elezioni Comunali. L’obiettivo minimo é eleggere almeno un rappresentante del Partito in consiglio nel 2023.

Opposizione cercasi

Il ritorno in campo di Forza Italia a Ferentino é uno stimolo in più anche per l’attuale opposizione che conta solo tre consiglieri. Ad opporsi al sindaco ed alla sua amministrazione di centrosinistra sono rimasti Luca Zaccari e Maurizio Berretta della Lega, Franco Collalti di Fdi in posizione però critica verso il suo Partito.

La maggioranza guidata da Antonio Pompeo può contare su 14 rappresentanti compreso il gruppo Ferentino nel Cuore che conta quattro rappresentanti ed ha idee diverse dal resto della coalizione soprattutto sul nome del dopo Pompeo. Nonostante questo ha sempre garantito il suo appoggio ed il suo voto leale.

Lo farà anche oggi dalle ore 16. Dopo tre mesi c’è una nuova riunione del Consiglio comunale su convocazione del presidente Claudio Pizzotti. Tra i punti più importanti all’Ordine del Giorno c’è il Bilancio di previsione 2022 e l’adozione di una variante urbanistica sulla Casilina per realizzare una strada d’accesso al nuovo auditorium da 500 posti che sarà realizzato dietro l’Itis Don Morosini ad opera della Provincia. Previsto anche un nuovo parcheggio.

Conferme ed esordi

In consiglio il sindaco Antonio Pompeo si è blindato con 10 voti sicuri grazie all’operazione Giuseppe Virgili il suo avversario alle elezioni del 2018 che dall’opposizione é passato in maggioranza ed è stato nominato assessore. Oggi il suo esordio.

Virgili si è dimesso da consigliere facendo subentrare Paola Fiorini e portando il suo gruppo Uniti per Ferentino a due elementi con l’ingresso di Nico Dell’Olio.

Oggi esordio tra i banchi della giunta anche per il nuovo vicesindaco Lucia Di Torrice.