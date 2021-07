Tragedia in casa De Angelis, morta la signora Daniela

È morta all'improvviso Daniela D'Emilio, moglie del fondatore di Pensare Democratico Francesco De Angelis. La coppia era a Fasano per alcuni giorni di riposo

Tragedia improvvisa in casa del presidente Asi Francesco De Angelis: è venuta a mancare all’improvviso la moglie Daniela D’Emilio. La signora ha avuto un malore mentre si trovava con il marito a Fasano in Puglia per alcuni giorni di vacanza. Aveva 55 anni.

Inutile ogni soccorso. Il malore è stato tanto improvviso quanto fulmineo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato tutto il possibile per rianimarla. La signora non soffriva di patologie che la mettessero a rischio e fino a pochi minuti prima del malore stava benissimo.

Lascia i figli Mirko ed Elsa, i genitori Antonio D’Emilio e Vally, la sorella Roberta. Sconvolto il leader del Partito Democratico e fondatore della componente Pensare Democratico, Francesco De Angelis. Molti dei più stretti collaboratori lo hanno raggiunto a fasano per stargli vicino.