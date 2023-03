Tragedia in Senato: è morto Bruno Astorre

Tragedia in Senato. Negli uffici di Palazzo Cenci è stato trovato morto il senatore Bruno Astorre, Segretario Pd del Lazio. Già due settimane fa aveva avuto un serio problema

Il Segretario Regionale del Partito Democratico Bruno Astorre è morto all’improvviso questa mattina mentre si trovava a Palazzo Cenci in uno degli uffici del Senato nei pressi del Pantheon. Il parlamentare è volato giù dal 4° piano: i commessi hanno trovato una finestra aperta. Il portone dell’immobile è stato chiuso subito dopo la scoperta del cadavere. Sul posto sono immediatamente andati il Segretario Generale di Palazzo Madama con il dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Davanti al Palazzo è arrivata anche un’automezzo dei Vigili del fuoco.

Due settimane fa il senatore Astorre aveva avuto un serio problema, sempre mentre si trovava negli uffici del Senato. Soccorso dai commessi, era stato necessario un breve periodo di riposo all’ospedale Sant’Andrea. Poi c’era stato il completo ristabilimento. Già all’inizio della settimana il parlamentare era tornato in Senato, riprendendo a pieno la sua attività.

Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 11 marzo.

Politico di lungo corso

Bruno Astorre

Bruno Astorre era uno dei politici più navigati. Fin da giovanissimo era entrato nella Democrazia Cristiana e con la sua dissoluzione aveva aderito al Partito Popolare. la sua prima elezione risale al 1995 nel Consiglio comunale di Colonna in provincia di Roma. È l’inizio della scalata: tre anni più tardi è il più votato nel Consiglio Provinciale di Roma.

La scalata al Consiglio regionale del Lazio è quasi naturale. La compie nel 2003 sotto le insegne della Margherita. Compie il bis alle elezioni del 2005 con l’Ulivo guidando alla vittoria Piero Marrazzo che lo sceglie come suo assessore ai Lavori Pubblici. Dopo quattro anni è lui ad assumere la guida del Consiglio Regionale del Lazio, sostituendo il collega Guido Milana eletto al Parlamento Europeo.

Rieletto in Regione nel 2010 viene indicato dalla minoranza di centrosinistra per il ruolo di vicepresidente nell’Aula dove governa Renata Polverini. Alla caduta del centrodestra regionale nel 2013 passa al Senato dove era stato appena rieletto con le elezioni dello scorso autunno.

Con l’appoggio fondamentale dell’area di Frosinone diventa nel dicembre 2018 Segretario regionale del Pd del Lazio.

Da pochi mesi si era sposato con Francesca Sbardella, sindaco Pd di Frascati. Aveva un figlio piccolo.

LE REAZIONI

Enrico Letta (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Sconvolto Enrico Letta: “Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera”. Su Twitter Dario Franceschini scrive “Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi”.

Il centrosinistra ha annullato la Conferenza Stampa prevista per le ore 15 di oggi pomeriggio per annunciare l’avvio di un coordinamento dell”opposizione in seno al Comune di Frosinone. “Nessuno di noi è nelle condizioni di poter affrontare nessuna conferenza, siamo tutti sbigottiti di fronte alla perdita di una figura così autorevole” dice il capogruppo Angelo Pizzutelli.

Il ministro Francesco Lollobrigida era con lui in Regione negli anni della Pisana. Definisce Bruno Astorre “Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio. Dedizione e passione hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo”.