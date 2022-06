Tu respingi? E io la ripresento: scintille tra Naretti e Natalia

Scintille durante le celebrazioni del 2 giugno. Tra il consigliere Naretti ed il sindaco Natalia. Contrariato per la mozione contro il BIlancio della sua maggioranza. Individuato il nuovo assessore al Bilancio: è Mirko Frattale

Repetita iuvant, dicevano gli antichi. Un modo elegante per dire che quando una cosa non è stata compresa subito, può essere utile ripeterla una seconda volta, in modo da facilitare la metabolizzazione dell’argomento. Come fa un insegnante quando ripete (spesso più volte) un argomento prima che un concetto, magari neanche troppo difficile, possa passare nella testa degli studenti.

Si vede che, quando non si vuole capire, anche in politica può essere produttivo ripetere le cose un paio di volte, almeno per adesso.

Il Repetita di Naretti

Daniele Natalia e Pierino Naretti

È quello che deve aver pensato ad Anagni il consigliere comunale Pierino Naretti. Che l’altro giorno, in occasione della manifestazione del 2 giugno che ha visto in Piazza Cavour riunirsi il sindaco Natalia e gli esponenti della maggioranza e dell’opposizione, ha pensato bene di annunciare al sindaco un nuovo emendamento, ancora una volta sul bilancio preventivo. (Leggi qui il precedente: La provocazione di Naretti: 100mila euro dal Bilancio).

La storia è ormai nota in città: da tempo il consigliere di Forza Italia è in rotta di collisione con la propria maggioranza, di cui contesta sia il merito delle scelte che il metodo. Legato, secondo più di qualcuno, ad una mancanza di discussione collettiva sugli argomenti.

Fino a qualche mese fa il consigliere si era limitato ad un mugugnare piuttosto pressante ma tutto sommato politicamente poco significativo. Da qualche tempo però è passato alla fase due; quella di un’aperta opposizione. Ad esempio con la partecipazione a conferenze stampa di esponenti dell’opposizione. Oppure con l’assenza nel consiglio comunale dedicato al bilancio consuntivo. Oppure ancora con l’annuncio, fatto qualche giorno fa, della presentazione di un emendamento contro il bilancio di previsione. (Leggi qui: Naretti ufficialmente di maggioranza, ma presente con l’opposizione).

Tu respingi, io ripresento

Guglielmo Rosatella e Daniele Natalia

Emendamento che la maggioranza ha annunciato di voler respingere. Cosa che ha scatenato la volontà di Naretti di riproporre, sullo stesso tema, un altro emendamento.

E questo, dicono i presenti alla manifestazione, avrebbe provocato una discussione molto serrata tra il sindaco ed il suo (per ora, almeno) consigliere di maggioranza. Qualcuno giura che sia stata pronunciata la parola “estorsione“. In senso politico, s’intende.

Sempre durante la manifestazione Naretti avrebbe anche annunciato il proprio voto contrario al prossimo bilancio di previsione. Cosa che causerebbe ancora di più una spaccatura netta con tutto il resto del gruppo della maggioranza.

La quale però nelle ultime ore sembra finalmente aver raggiunto una quadra a proposito della figura mancante in giunta; quella dell’ assessore al bilancio, l’erede del dimissionario Giuseppe De Luca. Sembra ormai scontata infatti la nomina, forse già nelle prossime ore, di Mirko Frattale, commercialista, esponente della lista Anagni in comune, scelto seguendo il metodo caldeggiato dall’inizio dai membri della lista stessa, cioè di scorrere all’interno della lista alla ricerca di figure adeguate.

L’unica perplessità, che più di qualcuno sta proponendo in queste ore, è legata all’opportunità politica. Frattale infatti è al momento un dipendente del Comune di Anagni. E l’aspettativa che da assessore dovrebbe prendere, per qualcuno potrebbe rappresentare un modo per essere ineccepibili sul piano formale, ma con qualche perplessità su quello dell’opportunità politica.