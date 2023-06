Tutti gli uomini (e le donne) di Matilde

Matilde Celentano nomina la giunta: il vice sindaco è Massimiliano Carnevale, ad Annalisa Muzio va l'Urbanistica, il Bilancio all'ex sub commissario Ada Nasti. Il ritorno di Michele Nasso, la sorpresa Francesca Tesone

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Il sindaco c’è da due settimane, la sua squadra di governo anche: l’ha varata oggi il sindaco di Latina Matilde Celentano. Ha ufficializzato la propria giunta nel tardo pomeriggio. Il decreto è stato pubblicato sull’albo pretorio online dell’amministrazione di piazza del Popolo.

Tutti gli assessori della giunta

Massimiliano Carnevale

Massimiliano Carnevale della Lega, ex capogruppo, sarà il vice sindaco, con delega a “Lavori Pubblici e Piano triennale delle Opere Pubbliche. Opere Pubbliche. Grandi Opere. Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di arredo e decoro urbano. Manutenzione, viabilità e verde pubblico. Manutenzione immobili comunali. Progetti europei, Fondi strutturali. Coordinamento PNRR“.

Per la Lega, entra in giunta anche la prima donna non eletta, Francesca Tesone. A lei andrà la delega a “Ced. Reti informatiche e innovazioni digitali. Affari generali. Servizi elettorali, demografici e statistici. Istruzione e politiche educative. Servizi per l’infanzia. Asili nido e scuole materne. Mense scolastiche. Formazione“.

Franco Addonizio, esterno indicato dalla Dc-Udc, ex assessore nella seconda giunta di Vincenzo Zaccheo, avrà la delega a “Politiche per l’ambiente. Politiche per l’energia e la qualità dell’aria. Politiche relative al miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Pulizia della Città e igiene urbana“.

Andrea Chiarato (FdI) ha la delega a “Promozione sportiva. Rapporti con l’associazionismo sportivo e giovanile. Impianti sportivi e relativa gestione. Politiche giovanili. Programmazione e gestione eventi e manifestazioni. Politiche del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro“.

Interni ed esterni

Annalisa Muzio

Antonio Cosentino (FI) ha la delega a “Politiche per lo sviluppo delle imprese, del commercio, dell’artigianato, delle attività produttive. SUAP. Rapporti con l’Università. Appalti e Contratti. Tutela degli animali. Servizi cimiteriali“.

Gianluca Di Cocco (FdI) si occuperà di “Trasporti. Piano dei trasporti. Piano del traffico e dei parcheggi. Protezione Civile. Turismo. Demanio marittimo. Pianificazione e sviluppo della Marina. Politiche del mare”.

Ad Annalisa Muzio (già leader di Fare Latina) andrà la delega all’Urbanistica, chiamata “Definizione delle politiche di pianificazione e sviluppo del territorio. Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei Piani urbanistici. Periferie e progetti di rigenerazione urbana. Politiche di sviluppo dei Borghi e del centro storico. Sportello Unico per l’Edilizia. Politiche in materia di trasparenza“.

A Michele Nasso, esterno, commissario cittadino di FdI, andrà la delega a “Promozione delle politiche sociali per il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone a rischio di emarginazione. Interventi a favore delle persone con disabilità. Programmazione del sistema welfare e politiche abitative di Edilizia Pubblica. Coordinamento per le politiche per la multiculturalità ed integrazione sociale. Rapporti con il Consiglio Comunale“.

Da commissario ad assessore

Matilde Celentano

L’ex sub commissario Ada Nasti, tecnico esterno scelto direttamente dal sindaco, va la delega a “Bilancio e programmazione. Definizione delle politiche relative ad entrate, uscite, investimenti e mutui. Definizione delle politiche per la programmazione e l’acquisizione di beni e servizi. Indirizzo e controllo sugli aspetti economico-finanziari delle società partecipate e dell’Azienda speciale. Controllo di gestione. Politiche relative ai tributi locali. Attività amministrativa relativa al patrimonio immobiliare. Riorganizzazione degli uffici dell’apparato comunale/Patrimonio“.

I consiglieri comunali eletti che entrano in giunta, Carnevale, Chiarato, Cosentino, Di Cocco e Muzio, si dimetteranno dall’assise al momento dell’accettazione dell’assessorato. Lo prevede la legge. Al loro posto entrano in Consiglio i primi dei non eletti.

Il sindaco Matilde Celentano terrà per sé le deleghe a “Relazioni istituzionali, comunicazione e promozione della Città. Avvocatura comunale e Affari Legali. Politiche culturali e rapporti con Enti, Associazioni e Comitati culturali. Grandi eventi. Pari opportunità. Sanità. Polizia Locale e politiche per la sicurezza. Provvedimenti amministrativi di viabilità. Politiche per la promozione dell’Agricoltura“.

Senza attendere oltre

Il sindaco ha quindi deciso, una volta ottenuta la lista stamattina, di stringere i tempi non solo nominando gli assessori, ma anche definendo le loro deleghe, circostanza che le voci dicevano sarebbe arrivata in un secondo momento.

La giunta sarà presentata nel corso di una conferenza stampa indetta dal sindaco per sabato 3 alle 11 presso la sala De Pasquale del Comune di Latina.