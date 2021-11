Tutti i candidati dei Fratelli d’Italia. E chi li voterà

Come si legge la lista dei candidati di Fratelli d'Italia alle prossime Provinciali. Chi è statoi schierato. Ma soprattutto chi porta chi

Prima i tre Consiglieri uscenti, poi gli altri sei nomi a completare la lista rappresentando tutta la provincia da Nord a Sud. Con un’assenza clamorosa: nessuno del Collegio di Sora è stato schierato per le prossime elezioni Provinciali da Fratelli d’Italia.

La lista con i nove candidati è stata depositata in mattinata dal sindaco di Ceccano Roberto Caligiore: quasi una premonizione, il prossimo anno potrebbe essere lui il candidato Presidente schierato dal centrodestra una volta che sarà finito il mandato di Antonio Pompeo.

Punta a fare bottino pieno: tre eletti, conferma del bottino raccolto due anni fa, ruolo leader nella coalizione di centrodestra.

LA LISTA DEI CANDIDATI

La presentazione della lista

Il capolista è il presidente uscente del Consiglio Provinciale Daniele Maura, consigliere comunale a Giuliano di Roma. Su di lui c’è una larga parte della nomenklatura del Partito, su Maura si conterà l’ala più tradizionalista di FdI e degli iscritti della primissima ora.

Alle sue spalle c’è Stefania Furtivo, consigliere comunale a Pofi dove i rumors la danno in pole per le prossime elezioni comunali quando bisognerà scegliere il nuovo sindaco. Fa parte della nuova generazione, su di lei c’è stata una forte mobilitazione dell’assessore all’Ambiente di Ceccano Riccardo Del Brocco con tutta la nuova linea green di giovani amministratori eletti in questi ultimi due anni.

Il terzo nome è quello di Rossana Carnevale, Consigliere uscente e sostenuta dall’ex sindaco di Pontecorvo Riccardo Roscia; correrà per lei anche in questa tornata: deve dimostrare di avere peso e consenso tra gli amministratori, per poter rivendicare la candidatura personale alle prossime elezioni regionali. Una mano gli arriverà dall’ex parlamentare europeo ed ex sindaco di Supino Alessandro Foglietta.

Anagni schiera il consigliere comunale Riccardo Ambrosetti che punta su una buona fetta dei voti della sua maggioranza. Gli addetti ai lavori lo indicano, insieme a Maura e Furtivo, come il terzo candidato del leder Massimo Ruspandini. Su Ambrosetti potrebbe esserci una mobilitazione del vice presidente provinciale di FdI Gabriele Picano nell’ambito di una equa divisione delle forze interne sui candidati.

LE TRUPPE DI FROSINONE

Domenico Fagiolo

Punta al colpaccio Domenico Fagiolo, due anni fa aveva sfiorato l’elezione con la Lega ora è l’uomo di punta di Fratelli d’Italia nell’amministrazione di Nicola Ottaviani. Può essere considerato il candidato dell’ex parlamentare Ue Alfredo Pallone e su di lui riverserà i suoi voti l’ex presidente della provincia Antonello Iannarilli.

Il consigliere comunale di Frosinone Sergio Crescenzi potrà contare sull’appoggio dell’ex vicesindaco di Frosinone Fabio tagliaferri, protagonista della clamorosa frattura con Nicola Ottaviani nelle settimane scorse.

Su Andrea Lucidi si sta spendendo molto Luigi Romani storico camerata del nord della provincia, attestato sulle posizioni di Fabio Rampelli.

Vanessa Pretola è consigliere comunale a Pontecorvo e fa parte della nuova linea del Partito, molto addentrata sulla tematica femminile e del tempo libero come valore sociale; Serena Viselli è l’ex sindaco di Ceprano.

LA POSIZIONE DEI SINDACI

Il sindaco Lucio Fiordalisio

Come voteranno gli altri big e soprattutto i cinque sindaci riconducibili a Fratelli d’Italia. È mistero sulle scelte che farà l’ex sindaco di Torrice Alessia Savo.

Tutti i sindaci invece sono schierati sui candidati dell’area Ruspandini. Roberto Caligiore (Ceccano), Lucio Fiordalisio (Patrica), Leonardo Ambrosi (Castro dei Volsci) e Piero Sementilli (Ripi) si divideranno tra i tre candidati di area.

Il sindaco di Torre Cajetani secondo le previsioni porterà Daniele Maura. (Leggi anche Provincia, ecco la lista Pd. E chi la vota).