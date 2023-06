Tutti i colpi in canna: da Kvernadze a Marchizza fino ad Antonucci e Carboni

Il Frosinone al lavoro per rinforzare la squadra: in chiusura l’attaccante georgiano ed il difensore del Sassuolo. Per la porta pressing sul Sassuolo per riavere Turati. Asse col Milan, forte interesse per il trequartista del Cittadella. Spunta il centrale del Monza

Alessandro Salines Lo sport come passione

L’unica certezza finora è la cessione minore minore (1 presenza, 16’ totali nel 2021-2022) del centrocampista austriaco Bozic al Maribor dove la stagione scorsa è stato in prestito. Per il resto tanta carne a cuocere ma solo dal 1 luglio (quando si potranno depositare i contratti, compreso quello del neo tecnico Di Francesco) si scopriranno le carte in tavola del Frosinone. Ed il mosaico inizierà a comporsi.

Tuttavia il cartello “lavori in corso” è affisso in viale Olympia da settimane. Il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi ed il suo staff stanno lavorando a testa bassa per costruire la rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie A. Tanti nomi circolati, diversi i profili accostati alla squadra giallazzurra come è normale che sia in questa fase.

Il nuovo Kvaratskhelia

Guido Angelozzi

Il talentino georgiano Kvernadze, paragonato al fuoriclasse del Napoli non solo per la stessa nazionalità, potrebbe essere uno dei primi rinforzi del Frosinone. La trattativa con la Dinamo Batumi sarebbe chiusa. L’attaccante esterno di sinistra, classe 2003, è stato seguito per mesi dagli osservatori del Frosinone. Relazioni a dir poco positive sulla scrivania di Angelozzi. Il giocatore sin da marzo è stato bloccato dalla società ciociara.

Kvernadze è stato anche nel mirino del Napoli (è stato visionato più volte da capo scouting Maurizio Micheli) e si era parlato di un asse col Frosinone per portarlo in Italia. In Georgia il ragazzo viene ritenuto un vero fenomeno. Un attaccante duttile e completo: nasce come esterno ma può essere schierato anche da seconda punta e centravanti. E’ dotato di un fisico imponente (188 centimetri), una velocità ed elasticità non indifferente, oltre che un ottimo dribbling.

Marchizza, fedelissimo di Angelozzi

Il difensore Ravanelli

La difesa è il reparto più sguarnito. La fascia sinistra, lasciata vuota dalle partenze di Cotali e Frabotta, dovrebbe essere coperta in parte da Marchizza del Sassuolo. Trattativa in chiusura o quasi. Romano, cresciuto nelle giovanili del club giallorosso, è stato preso da Angelozzi ai tempi del Sassuolo insieme a Frattesi. In seguito il direttore lo ha voluto anche allo Spezia. Un giocatore dunque che conosce bene.

Venticinque anni, ha al suo attivo 53 presenze in Serie A tra Sassuolo, Spezia ed Empoli. Da capire la formula del trasferimento: forse un prestito considerando che il difensore ha col Sassuolo un contratto fino al 2025. Su Marchizza c’era pure il Cagliari ma a quanto pare il Frosinone l’ha spuntata.

Per la difesa interesse inoltre per Andrea Carboni, centrale del 2001, del Monza ma reduce dal prestito a Venezia (16 gare e 3 reti). Il giocatore è conteso pure da Palermo, Empoli e Sassuolo. Il Frosinone spera di riavere Ravanelli nonostante il muro della Cremonese che lo considera incedibile. Il centrale trentino piace anche al Parma dove ritroverebbe il tecnico Pecchia con il quale ha vinto la Serie B ai tempi della Cremonese. Operazione difficile per il Frosinone tuttavia la volontà del giocatore che vorrebbe cimentarsi con la Serie A potrebbe fare la differenza.

Tutto su Turati per la porta

Il portiere Turati (Foto © Mario Salati)

Altro ruolo scoperto è quello del portiere. Angelozzi è in pressing col Sassuolo per rinnovare il prestito di Turati, attualmente impegnato agli Europei Under 21. E’ stato un elemento decisivo per la promozione (record di clean sheet, 20, e migliore difesa, 26 gol subiti) e riferimento per la tifoseria. La società giallazzurra spera di farcela nonostante a fine stagione l’ad Carnevali aveva sottolineato che Turati avrebbe fatto parte del prossimo Sassuolo. Preoccupa poi l’inserimento dell’Empoli.

Anche in questo caso però il gradimento del giocatore potrebbe risultare decisivo. I buoni rapporti tra le 2 società farebbero il resto. Per quanto riguarda i portieri rientrerà Vettorel dal prestito a Monopoli dove ha collezionato 26 presenze.

L’asse col Milan

Il centrocampista Brescianini (Foto © Mario Salati)

Il Frosinone ha aperto un canale con la società rossonera per cercare di ingaggiare alcuni giovani di belle speranze in linea con la politica societaria. Obiettivo numero uno resta il centrocampista Brescianini, ammirato nelle file del Cosenza. Sarebbe un bel colpo considerando le qualità del giocatore, una mezzala ideale nel 4-3-3. Ma la concorrenza (Genoa, Salernitana e Verona) è tanta.

Gli attaccanti Nasti, Colombo ed il figlio d’arte Daniel Maldini gli altri giocatori attenzionati. Il primo ha militato nel Cosenza (37 gare e 3 gol) mentre Colombo ha contribuito con 5 reti in 33 giornate alla salvezza del Lecce. Suo il rigore della vittoria decisiva col Monza. Maldini invece è stato allo Spezia: 18 presenze e 2 gol.

Antonucci e gli altri

Szyminski ed Antonucci

E’ stato tra i migliori interpreti della Serie B. Con 11 reti in 37 gare ha firmato la salvezza del Cittadella ed ora Mirko Antonucci potrebbe approdare al Frosinone riconquistando la Serie A già conosciuta con la Roma (4 presenze). Il trequartista-attaccante è un obiettivo molto concreto della società giallazzurra. Si tratta di un giocatore ancora giovane (24 anni) che Di Francesco conosce per averlo allenato alla Roma. Un talento puro che non è sbocciato definitivamente e Frosinone potrebbe essere l’ambiente giusto per la sua completa maturazione.

Non sono sfumate le piste veneziane che porta all’attaccante Johnsen ed al centrocampista Tessman. Stesso discorso per Kaluzinski, mezzala polacca del Lechia Gdansk, e per l’attaccante Bonfanti del Modena. Situazione comunque fluida con Angelozzi che ha abituato ad autentici colpi a sorpresa. Sul fronte cessione sembra diventare sempre più concreto l’interesse della Lazio per Boloca che avrebbe il gradimento totale di Sarri.