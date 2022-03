Tutti i nomi di Visione Comune: ma non dite che è un Partito

Il progetto 'Visione Comune': nelle prossime ore a Roma la manifestazione con decine di amministratori. Da Pizzutelli a Piroli, da Paliotta a Maddalena: chi ci sarà. E perché non si può dire che sarà un Partito.

Non sarà un nuovo Partito, almeno da quello che scrivono sui comunicati che girano in questi giorni. Ma sicuramente sarà l’avvio di un percorso politico per un’area che ha vissuto fasi alterne nei confronti del Partito Democratico. Un’area già presente anche nella provincia di Frosinone: che ha dato una spinta decisiva alla vittoria di Enzo Salera a Cassino. Un’area che ora punta a dare un contributo importante alle elezioni Comunali di Frosinone nella coalizione di centrosinistra.

Lo farà appoggiando il lavoro di “Frosinone in Comune” la civica che cinque anni fa ha eletto Stefano Pizzutelli, con un’operazione partita dal basso e ben lontana dalle sacrestie di Partito. Una storia molto simile a quella di “Latina in Comune”, il movimento nato in appoggio alla candidatura di Damiano Coletta nel Capoluogo Pontino e che dopo averlo eletto sindaco ha dato un contributo importante in questi anni all’amministrazione comunale.

E in quest’ottica che va letta l’iniziativa a cui hanno aderito molti amministratori della provincia di Frosinone in programma domani a Roma al Parco delle Energie: “Visione Comune”.

La Visione di Elly

Elly Schlein

Danilo Grossi è l’assessore alla Cultura del Comune di Cassino, coordinatore nel Lazio del movimento politico POP fondato dal Consigliere regionale Marta Bonafoni. È tra i promotori della giornata di sabato e spiega: “Si tratta di un momento fondamentale. Lo ha lanciato Elly Schlein vicepresidente della Regione Emilia Romagna”.

Con lei tanti amministratori come Marta Bonafoni, Annalisa Corrado (Green Italia), Rossella Muroni (deputato ed esponente di Legambiente), Alessandro Zan (il deputato noto per il ddl che portava il suo nome che per lungo tempo ha diviso nel dibattito politico); Pierfrancesco Majorino (scrittore e parlamentare Ue), Arturo Scotto (Articolo 1), Marco Grimaldi, Anna Falcone, il giornalista Ferruccio Sansa (candidato anti Toti in Liguria) e Massimo Bugani (assessore al Comune di Bologna), Claudia Pratelli (assessore alla Scuola nella giunta Gualtieri a Roma), Valeria Campagna (consigliere comunale a Latina).

L’evento si aprirà con un collegamento con un cooperante da Chernivtsi in Ucraina, per parlare del dramma umanitario nel Paese colpito dalla guerra. Quindi ci saranno, nel corso della giornata, sette panel con più temi: per discutere e condividere una visione che provi a tenere assieme giustizia sociale e climatica. Parteciperanno 70 persone tra dal vivo o da remoto. Sono: amministratrici e amministratori locali, esperti di temi tecnici e sociali, attiviste e attivisti, lavoratori e lavoratrici, giornalisti, intellettuali ed esponenti di forze politiche (come il ministro della Salute Roberto Speranza ed i leader di PD e M5s Enrico Letta e Giuseppe Conte). Questi ultimi parleranno al pubblico e discuteranno tra loro. Sono poi previsti intermezzi di Fabrizio Barca, Paolo Berizzi, Alessandro Zan e Angelica Villa.

Quei segnali dalla Ciociaria

Stefano Pizzutelli

“Sono particolarmente felice – dice Grossi – che insieme a me abbiano aderito a Visione Comune molte personalità della provincia di Frosinone”.

È questo il vero segnale politico. Perché intorno a Danilo Grossi c’è tutto quel mondo che non sta nel Pd ma che attira dannatamente il consenso degli elettori. Sono tutti consiglieri comunali ed in molti casi ex candidati sindaco.

Perché in elenco ci sono le adesioni di Stefano Pizzutelli consigliere comunale di Frosinone e leader di “Frosinone in comune”; Emanuela Piroli, consigliera comunale di Ceccano, candidata sindaco nelle scorse elezioni; come pure la consigliera comunale Annalisa Paliotta candidata sindaco a Pontecorvo nei mesi scorsi: ha aderito insieme a tutto il folto gruppo di POP Pontecorvo; c’è Marco Maddalena di Ferentino già coordinatore regionale di Sinistra Italiana; la consigliera comunale di Sora Manuela Cerqua; da Frosinone c’è Armando Mirabella (è stato tra i fondatori di Possibile) mentre da San Giovanni Incarico c’è Umberto Zimarri (insieme a Mirabella è legato a Green Italia); da Cassino c’è una folta rappresentanza con i consiglieri Riccardo Consales e Rosario Iemma oltre all’assessore Emiliano Venturi e Maria Concetta Tamburrini.

A sinistra del Pd

Danilo Grossi con Marta Bonafoni

Un’area, quella che si colloca idealmente a sinistra del Pd. Che si ramifica in tutti i territori della Provincia e raccoglie molti amministratori e candidati che hanno mostrato anche di avere un deciso peso politico.

Cosa segnerà la giornata sabato 19 marzo? Il primo passo per aggregare le forze a sinistra del Pd e fondare un nuovo partito? Guai solo a pensarlo, tutti ci tengono a ribadire che non sarà un nuovo Partito. Almeno per ora!