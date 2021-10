Tutto lo spoglio in diretta, minuto per minuto

È finita. Anche il turno di ballottaggio si è concluso, nei Comuni chiamati a scegliere il sindaco tra i due candidati più votati quindici giorni fa. Dalle ore 15 via alle operazioni di spoglio: saranno molto rapide perché, a differenza del primo turno, bisognerà contare solo i voti dati al sindaco e non anche quelli per le liste a sostegno e le preferenze per i consiglieri Comunali.

Ad Alatri si sfidano Maurizio Cianfrocca ed Enrico Pavia (leggi qui l’analisi del voto al primo turno: Il Pd scarica Morini: «È evidente il malcontento». Nemmeno un grazie).

A Sora il ballottaggio è tra Luca Di Stefano ed Eugenia Tersigni. (Qui il primo turno: I mattatori e gli sconfitti, tutti i numeri del voto a Sora).

Teleuniverso è in diretta per seguire lo spoglio minuto per minuto.