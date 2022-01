Ufficiale-Barisic, in arrivo Kalaj. Sabelli frena: c’è il Brescia

Il Frosinone chiude il primo rinforzo del mercato invernale: in prestito con diritto di riscatto è arrivato il difensore bosniaco. Potrebbe essere disponibile per la gara di Pisa anche se è reduce da un infortunio e non gioca da quasi 2 mesi. Nelle prossime ore dovrebbe firmare il centrale della Carraresec(ha chiesto Haoudi e Bevilacqua), mentre il terzino del Genoa sarebbe tentato dal ritorno al club lombardo. Iemmello ha incontrato il Catanzaro e si avvicina alla formazione della sua città.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone piazza il primo colpo. Con due comunicati (il primo dell’Nk Osjiek, il secondo del club canarino) è stato sancito l’arrivo in Ciociaria di Adrian Leon Barisic, difensore centrale di 21 anni, bosniaco. Una notizia che era nell’aria. Come aveva promesso il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi, il Frosinone ha puntellato la retroguardia, reparto con meno alternative.

“Prenderemo due difensori a prescindere dalle uscite”, aveva sottolineato Angelozzi. Il primo è arrivato. L’altro sarà l’italo-albanese Sergio Kalaj della Carrarese. La trattativa viene data chiusa. Manca solo l’ufficialità. (Leggi qui Barisic e Kalaj: ecco i nuovi Gatti, Boloca e Zerbin).

UN’ALTRA SCOMMESSA

Barisic sbarca a Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe essere già disponibile per la gara col Pisa anche se non gioca da quasi due mesi ovvero dal 12 novembre scorso quando con la Nazionale Under 21 a Boras in Svezia si è infortunato alla caviglia destra.

In precedenza aveva collezionato 1 presenza nella massima serie croata e 10 nella seconda divisione. L’Nk Osjiek, allenata da Nenad Bjelica ed ex squadra di Lulic, ha deciso di testarlo in un campionato difficile come quello di Serie B che Bjelica conosce bene per aver allenato lo Spezia ai tempi di Angelozzi. Per Barisic, legato al club croato fino al 2025, una chance importante della sua carriera.

Adrian Leon si è messo in luce soprattutto con l’Under 21 nelle qualificazioni europee. Ha pure affrontato gli azzurrini marcando con successo il bomber Lucca che ironia della sorte ritroverà da avversario sabato prossimo. Il giovane bosniaco (cresciuto tra Hajduk, Dinamo Zagabria e RNK Spalato) è stato seguito da Lecce, Sassuolo, Udinese, Lazio e Milan. Ma è stato il Frosinone a fare sul serio. Angelozzi proverà a vincere un’altra scommessa.

KALAJ SÌ, SABELLI FRENA

Sergio Kalaj

Il prossimo acquisto, come detto, sarà il difensore centrale della Carrarese. Arriverà a titolo definitivo, reduce da un girone d’andata da protagonista con 17 presenze ed 1 gol. Il tecnico dei toscani Totò Di Natale ha saputo tirare fuori il meglio da questo ragazzo di 21 anni, ex Grosseto e Lazio.

Il Frosinone è stato bravo a bruciare la concorrenze di altre squadre di Serie A e B che lo hanno seguito. Gli ottimi rapporti tra Angelozzi ed il diesse dei toscani Nelso Ricci sono stati decisivi. Rallenta invece l’operazione che avrebbe dovuto portare a Frosinone l’esterno Sabelli in uscita dal Genoa.

Come ha ricostruito Il Giornale di Brescia, il terzino destro romano potrebbe tornare alle Rondinelle. Un ritorno clamoroso considerando che Sabelli aveva lasciato la Lombardia dopo la rottura con il presidente Massimo Cellino. Una frattura che sembrava insanabile anche per i rapporti tesi tra il patron e Michelangelo Minieri, agente del calciatore. Nelle ultime ore invece c’è stato un riavvicinamento con tanto di scuse del giocatore che sarebbe felice di tornare a Brescia. Sabelli tra l’altro non sarebbe troppo convinto della soluzione-Frosinone.

IEMMELLO-CATANZARO

Pietro iemmello

L’attaccante del Frosinone ed il suo entourage hanno incontrato la dirigenza del club della sua città, guidata dal presidente Noto. Il centravanti, accostato nei giorni scorsi all’Avellino e richiesto pure dall’Albacete in Spagna, sarebbe affascinato di poter giocare con la maglia della squadra di cui è tifoso.

Una trattativa che sembrava impossibile per i costi dell’operazione ma appena saputa la volontà del giocatore Noto ha dato il via libera alzando anche il budget. Iemmello, finito fuori dal progetto tecnico del Frosinone, cerca il rilancio e sarebbe disposto a ripartire anche dalla Serie C.

Per il Catanzaro un grande colpo per provare la scalata alla Serie B. Sul fronte cessioni poi la Carrarese ha richiesto al Frosinone il centrocampista Haoudi e il difensore Bevilacqua che finora non hanno trovato spazio. Per l’italo-marocchino il trasferimento ad oggi non sembra facile mentre per il centrale friulano l’operazione è fattibile.