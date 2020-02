Un assessore a vita per Salera (Conte della Selvotta)

Le dichiarazioni di stima verso il sindaco di Cassino ed il suo operato. Fatte dal capogruppo della Lega: che in teoria dovrebbe essere il suo oppositore. Accanto al sindaco, durante l'inaugurazione dell'Ecocentro: "Io sono assessore a vita, questa è un'opera qualificante. Il centrodestra non sarebbe mai riuscito a realizzarla".

Domenico Malatesta Conte della Selvotta

“Un ingente sciame di api invase il Foro di Cassino”. ANNO CCVIII a.C. Tito Livio Libro XXVII.

Cassino, 2020 d.C. Uno sciame di api invade l’Aula consiliare.

Montecassino, 2020 d.C. Uno sciame di api invade l’Albaneta.

*

L’ASSESSORE A VITA

La Giunta comunale di Cassino ha un assessore in più. Nè ufficiale, né honoris causa; né espresso, né in pectore. Il sindaco Enzo Salera si ritrova a sua insaputa un assessore in più, motu proprio.

Franco Evangelista

Accade tutto durante l’inaugurazione dell’ecocentro di Cassino nell’area industriale: primo e più moderno impianto di raccolta rifiuti in provincia. C’era il governo locale e non poteva mancare il consigliere più tecnico dell’Aula consiliare da oltre vent’anni: Francesco Evangelista, Franco per gli amici.

Evangelista è un consigliere comunale eletto nella lista della Lega. Del Carroccio è addirittura il capogruppo. Ma sulle faccende di Pontida è poco aggiornato: in lista con l’emblema di Alberto da Giussano c’era finito su insistenza del suo amico presidente nazionale di ConfimpreseItalia Guido D’Amico. Di leghista ha nulla e per questo viene chiamato “il leghista per caso”.

Durante la cerimonia per l’Ecocentro lo hanno sentito dire ”Sì, sono leghista per caso”. E sabato mattina era in prima fila accanto al sindaco. Franco Evangelista non rappresentava la minoranza. Anzi. “Io rappresento me stesso. Io sono qui per rappresentare la città, quei cittadini che hanno bisogno di aiuto, di informazioni. Io sono un assessore a vita, perché lavoro per la crescita della città”.

Un assessore a vita. Centrosinistra o centrodestra che siano al governo della città di Cassino, Franco quando gli uffici comunali non funzionano o ritardano, è noto per essere sempre pronto a prendere pala e piccone con cui fare le riparazioni; o ad indossare la tuta e spalare l’asfalto a presa rapida, che compra di tasca sua, per coprire le buche stradali.

Ammette che può essere “l’assessore per tutte le Amministrazioni, ma quale maggioranza e opposizione. Bisogna lavorare per far star bene i cittadini”.

L’AMMIRAZIONE

Il sindaco Enzo Salera all’inaugurazione dell’Ecocentro

L’assessore “a vita” ammette che l’isola ecologica o ecocentro è una grande opera, qualificante, che mancava in città. ”Questo è il frutto di questa Amministrazione che è compatta e sana come una pietra. Andrà lontana”. Il che scandito dal capogruppo della Lega che sta all’opposizione del sindaco Dem è tutto dire.

Non basta. Si toglie qualche sassolino che porta dentro alla scarpa da quando in città governava il centrodestra e lui era in maggioranza. ”Con il centrodestra questa opera sarebbe ancora ferma. Starebbero ancora a litigare a chi affidare gli incarichi e chi prendersi il merito. Il risultato si è visto l’anno scorso”.

Il “leghista per caso” sorprende le truppe del sindaco Enzo Salera. Che quasi si commuovono.

ALLARME CHAT

Le rivelazioni della chat interna usata dagli amministratori comunali di Cassino fatta da AlessioPorcu.it ha mandato in allarme Danilo Grossi, l’assessore che vigila sull’immagine dell’esecutivo Salera. (leggi qui Proteste e lumini, la chat dei Consiglieri di Cassino si infiamma).

Appena gli è stato segnalato l’articolo è sobbalzato. Ha scatenato la caccia alla talpa. “Io voglio sapere chi è stato“, “Così non va bene“.

Il presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo con il sindaco Enzo Salera e l’assessore Danilo Grossi

Uno dei messaggi di risposta lo ha lasciato di stucco: “Embé? A prescindere da chi sia stato non mi sembra che ne usciamo per niente male”. Insomma, niente a che vedere con le gustosissime chat dell’epoca in cui governava il centrodestra del sindaco Carlo Maria D’Alessandro. Lì erano gomitate e colpi sotto la cintura ogni giorno.

Scorrendo le novità delle ultime ore, si apprende piuttosto che l’assessore al commercio Chiara Delli Colli sta preparando il via libera per un secondo giorno di mercato: oltre il sabato anche il mercoledì mattina in via del Carmine, riservato ad abbigliamento e calzature.

Inoltre per stimolare i consumi, l’assessore Danilo Grossi sta studiando una serie di eventi con cui attrarre in città i consumatori.