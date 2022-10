Un nome per la Regione: Cassino convoca un vertice

Vertice del Pd senza il sindaco. per una verifica interna. Ed indicare un nome da candidare in Regione Lazio. L'ipotesi del tandem con Antonio Pompeo. Ed il freddo con gli uscenti

Alberto Simone Il quarto potere logora chi lo ha dato per morto

Un candidato da schierare nella lista Dem alle prossime elezioni Regionali. Cassino vuole concentrare i suoi voti su un nome che rappresenti la città. E spingerlo fino dentro al Consiglio Regionale del Lazio. Un’ipotesi c’è. E pure un nome. Di una donna: un assessore della giunta Salera.

Il vertice di giovedì

Gino Ranaldi

Se ne parlerà giovedì sera nel corso di un vertice. Che affronterà sia il nodo Candidatura e sia quello del rimpastino in giunta: il tutto con un occhio alla necessità di rigenerare il Pd dopo il risultato del 25 settembre.

Non sarà una riunione di maggioranza, non sarà presente il sindaco Salera. Ci saranno il presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo, il capogruppo Gino Ranaldi e tutti i consiglieri del gruppo.

Si partirà dal rimpastino. Perché gli assessori che erano finiti sulla graticola nei giorni scorsi riguardavano proprio il gruppo del Pd. Più specificatamente l’assessore con delega alla Municipale e al Personale Barbara Alifuoco. Il sindaco Enzo Salera prima di procedere con la revoca della delega avrebbe chiesto al gruppo consiliare un chiarimento interno. Non è quindi escluso che i consiglieri facciano scudo attorno a tutti i loro assessori. Ma non è da escludere un rimpasto-lampo come accaduto agli inizi del 2021, sempre nel Pd, con la sostituzione tra Chiara Delli Colli e Arianna Volante per quel che concerne la delega al Commercio.

Un nome per la Regione

Enzo Salera e Maria Concetta Tamburrini

Nella riunione di domani sera si parlerà però soprattutto delle prossime elezioni Regionali. Del ruolo e del peso che dovrà avere il Pd locale in vista del prossimo appuntamento elettorale. “Così come in estate ci siamo battuti insieme al sindaco Salera affinché questo territorio esprimesse un candidato del Cassinate, allo stesso modo riteniamo che alle prossime elezioni regionali il Pd oltre a schierare candidati del Nord della Provincia debba mettere in campo uomini o donne di questa zona. Anche perché – sottolineano alcuni consiglieri del Pd che domani sera prenderanno parte alla riunione – siamo l’unica amministrazione di Centrosinistra della Ciociaria“.

Le indiscrezioni riferiscono di una disponibilità data dall’assessore con delega allo Sport e alla Pubblica Istruzione Maria Concetta Tamburrini. Una candidatura di Cassino appare inevitabile per i Dem. Il Centrodestra schiererà a Cassino Gabriele Picano in quota FdI e l’uscente Pasquale Ciacciarelli ricandidato con la Lega; sta scaldando i motori il sub coordinatore regionale Rossella Chiusaroli con Forza Italia.

Ipotesi tandem

Borgomeo, Salera e Leodori

Altri rumors danno la candidatura Cassinate in tandem con quella del presidente della Provincia Antonio Pompeo. Un accordo per l’appoggio al suo nome sarebbe in fase avanzata di definizione tra il presidente ed il sindaco Salera.

Molto dipenderà però da chi sarà il candidato Governatore per il centrosinistra e quali saranno le alleanze. Enzo Salera vanta un ottimo rapporto con il vice presidente Daniele Leodori, tra i nomi in pole per la successione a Nicola Zingaretti. Sabato sera ha partecipato a Cassino all’inaugurazione di piazza Diamare.

“Con lui abbiamo svolto un importante lavoro soprattutto per il completamento del progetto e i fondi necessari per pedonalizzare il Corso della Repubblica, cantiere che partirà a breve” ha sottolineato Salera. Che si è limitato invece a un semplice ringraziamento formale ai due consiglieri uscenti.