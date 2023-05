Una benedizione per il padrone più che per il cane

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. La signora che chiede al Papa di benedire il cane. ma forse della benedizione hanno più bisogno gli umani

Clicca qui per ascoltare

Scorriamo insieme il vocabolario.

Egoismo: è l’atteggiamento di chi si preoccupa unicamente di sé stesso, del proprio benessere e della propria utilità. Tende ad escludere chiunque altro dai beni materiali o spirituali che possiede ed a cui è gelosamente attaccato; una persona chiusa nel proprio io.

Egocentrismo: è l’atteggiamento di chi tende a porre sé stesso al centro di ogni evento. Per cui la propria percezione delle cose ed i propri giudizi assumono un valore pressoché assoluto, rendendo difficile l’accettazione del punto di vista degli altri.

Idolatria: è l’adorazione di un idolo o di idoli tributata a false divinità; nel cristianesimo è considerata idolatria addirittura l’adorazione dei santi e degli angeli, che devono essere venerati, ma non adorati.

Monsignor Ambrogio Spreafico aveva unito i tre termini parlando di egolatria: adorazione smisurata di noi stessi che ci porta a metterci al centro di tutto e ridisegnare le cose. Mentre in realtà ci collochiamo fuori dal mondo. E nemmeno ce ne accorgiamo.

Papa Francesco

Come la signora che in queste ore ha chiesto al Papa di benedire il suo bambino nella passeggino: ma lì non c’erano bambini, solo un barboncino. Che per quanto adorabile ed oggetto del nostro affetto resta un cane.

Si può amare un cane tanto, così tanto da sostituirlo all’amore per le persone: in psicoanalisi si chiama ‘sublimazione degli affetti’. E possiamo anche ignorare un nostro fratello che ha fame, freddo, paura di morire per la guerra, al punto da affrontare un viaggio nel deserto, subire torture, violenze, essere spogliato di ogni bene, prima di essere imbarcato e che diotelamandi buona.

Possiamo anche ignorare una zia o una madre che sta da sola in un ospizio così non ci scoccia e non la dobbiamo seguire e curare come loro hanno fatto quando noi eravamo bambini.

Possiamo ignorarli e sostituirli con un cane.

Ma non possiamo chiedere ad un prete di benedirlo. Nemmeno se è il Papa. Per la benedizione occorre il discernimento. Quello che il cane non ha. E meno ancora certi padroni.

Senza Ricevuta di Ritorno.

(Foto di copertina: chili71 da Pixabay)