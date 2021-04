Undici anni per non dire se c’è un colpevole

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. A Palazzo Chigi governava Berlusconi, gli Usa erano in Iraq, la Spagna vinceva i Mondiali in Sudafrica

Dopo sette anni di guerra, cinquemila soldati morti, circa centomila civili ammazzati dai combattimenti, il presidente americano Barack Obama annuncia la fine delle operazioni in Iraq. Il Sudafrica ospita i Mondiali di Calcio: li vince la Spagna. Il mondo intanto conosce le verità nascoste grazie ai cablo decifrati da Wikileaks.

L’Europa e la sua valuta rischiano di collassare sotto il peso del debito di Grecia Portogallo, Spagna, Irlanda: Mario Draghi sta per dire Whatever It Takes, splendidamente rappresentato nella serie Diavoli su Sky. Il Pakistan è sotto l’acqua a causa delle alluvioni, Haiti viene scossa da un terremoto che la annienta.

Silvio Berlusconi passa la campanella a Mario Monti nel 2011

In Italia governa Silvio Berlusconi, guida il suo IV gabinetto, domina sul Popolo delle Libertà, Raffaele Fitto non ha ancora fatto la secessione, Renata Polverini è una sindacalista, Mario Monti fa l’economista e non ci pensa proprio ad occuparsi di politica. Le olgettine nessuno sa chi siano o immagina delle cene eleganti ad Arcore e dei Bunga Bunga dopo cena.

L’Inter di Mourinho vince il suo storico triplete riportando a casa la coppa con le grandi orecchie che gli mancava dal 64-65.

Undici anni senza Giustizia

A Ventotene due ragazzine di 14 anni, studentesse della Scuola Media di Morena in provincia di Roma, muoiono nel crollo di un costone di tufo che si abbatte su Cala Rossano, uccidendole.

Sono passati 11 anni. Oggi la Cassazione ha preso atto del fatto che è passato tanto tempo: se ci sono colpevoli, i fatti sono prescritti. Ma si tornerà in aula, per vedere se alla famiglia spetta un risarcimento a da parte di chi.

In tutto questo tempo in Iraq la situazione non è migliorata di tanto, il Sudafrica ha dimenticato il Mondiale e noi il suono delle. trombette vuvuzelas, l’Europa è sopravvissuta ed il Whatever It Takes ha funzionato, Silvio Berlusconi ed il PdL sono soltanto un vago ricordo: ma ancora non c’è stata Giustizia per quelle ragazze.

I veri fallimenti di uno Stato sono questi.

Senza Ricevuta di Ritorno.