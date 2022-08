Valfrutta sceglie le insalate made in Sezze di San Lidano

Valfrutta stringe una nuova partnership e rinnova la linea delle sue insalate. Lo fa attraverso l'accordo con la cooperativa San Lidano di Sezze: 60 soci e mille ettari di superficie coltivata

Valfrutta sceglie Sezze, provincia di Latina, per le sue insalate pronte. Il noto marchio alimentare delle coop italiane, uno del giocatori più importanti nel mercato dell’ortofrutta in Europa ha scelto come partner la coop San Lidano.

Una scelta che premia la filiera produttiva pontina, riconosce la leadership che gli agricoltori pontini hanno raggiunto nella quarta gamma: prodotti ortofrutticoli confezionati e pronti al consumo. È l’eredità della cultura contadina dei monti Lepini che ha trasformato la piana pontina, fuor di retorica, in un giardino. E che oggi compete in Europa alla pari con i migliori produttori del resto del continenti.

Questa storia smentisce il luogo comune di una agricoltura immobile nei secoli. “La quarta gamma – spiega Mauro D’Argangeli direttore di Confagricoltura Latina – ha un fatturato in provincia di 16 milioni di euro su un peso del settore intero di 350 milioni di euro l’anno di tratta di appena il 5% del totale ma fa da traino al resto della produzione“.

Per chi ama le lire siamo su una ricchezza pari a 700 miliardi di produzione, concentrata nella parte centrale della piana pontina Pontinia: Sezze, Sabaudia, San Felice Circeo e in parte Latina.

E l’ortofrutta è solo la punta dell’iceberg del movimento agricolo pontino. Di questo comparto va ricordato il ruolo centrale del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, uno tra i più grandi in assoluto in Italia con un fatturato di 30 miliardi l’anno, il che fornisce la dimensione del movimento economico dell’agricoltura pontina e non solo (su Fondi convengono prodotti da tutta Europa e nord Africa)

La stampa specializzata si è occupata dell’accordo che unisce la coop pontina alla rete di cooperative italiana che detiene il marchio Valfrutta. Un brand che fattura 20 milioni di euro l’anno, stando ai dati 2020.

“Valfrutta Fresco – scrive il periodico di settore Fruit Magazine – torna protagonista negli scaffali refrigerati dei reparti ortofrutta. Lo fa con una rinnovata linea di insalate pronte al consumo che suggella una nuova partnership, quella con San Lidano, nuovo copacker per la quarta gamma”.

“L’azienda con sede a Sezze (Latina) vanta un’esperienza pluridecennale nel comparto. Nata nel 1997 nel cuore dell’Agro Pontino, oggi conta oltre 60 soci nelle principali aree di produzione nazionali, da Nord a Sud. Tutti coltivano le proprie materie prime. Lo fanno su circa mille ettari di superficie, di cui oltre 200 coperti da moderne serre a campata multipla, garantendone lʼapprovvigionamento tutto l’anno”.

“Una partnership che segna un importante punto di incontro fra una realtà cooperativa leader del mondo produttivo e la marca industriale” dice Stefano Soli, direttore generale di Valfrutta Fresco. È un Incontro che permetterà di garantire al consumatore una gamma completa di proposte. Tutte di alta qualità e 100% made in Italy, frutto di un totale controllo di filiera”.