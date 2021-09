Verso il ticket tra Luca e Maria Paola

Si va verso il ticket tra i due candidati sindaco che lunedì sera hanno fuso i loro progetti. Luca Di Stefano e Maria Paola Gemmiti lo annunceranno con una conferenza stampa. La somma dei programmi. Decisa dopo il gioco al massacro nel centrodestra.

Luca Di Stefano sindaco e Maria Paola Gemmiti vicesindaco: sarà questo l’assetto della nuova amministrazione comunale di Sora se a vincere le elezioni sarà la nuova corazzata nata nella nottata tra lunedì e martedì con la fusione dei due progetti politici. L’annuncio del ticket verrà fatto nelle prossime ore con una conferenza stampa che vedrà uno accanto all’altro i due protagonisti. (Leggi qui Lino e Maria Paola mollano: la spuntano Altobelli e Luca).

Qualcosa di nuovo

Non è stato un accordo basato sui numeri: in politica i voti si sommano solo in parte. E non c’era un progetto che già da tempo prevedesse come punto d’approdo la fusione. Vero invece che tra i due blocchi esisteva già un accordo sulla parola: chi dei due fosse riuscito ad arrivare al ballottaggio avrebbe ricevuto l’appoggio dell’altro con una dichiarazione di voto, senza apparentamenti.

Perché allora hanno accelerato i tempi? Luca Di Stefano e Maria Paola Gemmiti hanno colto al volo il cambiamento del quadro politico nel centrodestra: indebolito da un logoramento andato avanti per settimane. Spaccato dalla contrapposizione tra Lino Caschera (Lega) e Massimiliano Bruni (Fratelli d’Italia) della quale ha pagato il prezzo più salato il dottor Giuseppe Ruggeri: l’oculista innalzato al rango di candidato sindaco e poi messo nel tritacarne.

Lo hanno logorato fino a portarlo alla rinuncia perché espressione di FdI. E per la Lega si trattava di un ridimensionamento inaccettabile. Ecco perché il blocco che fa riferimento all’ex presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese avrebbe preferito un bis del sindaco uscente Roberto De Donatis: perché per cinque anni ha garantito gli equilibri tra i due blocchi. Evitando il gioco al massacro andato in scena in questi giorni.

Il progetto nuovo, l’ipotesi ticket

È contro questo modello, contro il massacro da basso impero, che nasce la fusione tra i progetto di Luca Di Stefano e Maria Paola Gemmiti. Nei giorni scorsi, entrambi hanno rifiutato gli approcci di alcuni settori del centrodestra che di fronte al caos puntavano alla ricollocazione. Stessa cosa risulta avere fatto anche Eugenia Tersigni, l’altro candidato civico che ha il sostegno di alcuni settori Dem vicini al presidente della provincia Antonio Pompeo. Non è un caso che ai lavori di lunedì sera andati avanti fino a tardi il presidente e leader di Base Riformista fosse assente.

Luca Fantini

Nelle ore scorse il Segretario provinciale Luca Fantini ha annunciato ufficialmente quello che la notte precedente era stato anticipato da Alessioporcu.it. “Abbiamo convenuto, d’accordo con la Gemmiti, di sostenere la candidatura di Luca Di Stefano. Nelle prossime ore procederemo al confronto programmatico per l’inserimento del nostre proposte al programma elettorale del candidato Di Stefano e per rendere di conseguenza ufficiale e definitivo il nostro sostegno. La Gemmiti, anche in questa nuova fase, avrà un ruolo assolutamente centrale e ci rappresenterà all’interno del nuovo schema”.

Le indiscrezioni dicono che la sintesi c’è già. Nessuna rinuncia da parte di nessuno: bensì la somma dei due programmi. Tra i due candidati ci sarà un ticket: sindaco e vice sindaco a meno di cambiamenti in corsa dell’ultima ora. Che – Sora ha insegnato – sono sempre possibili.