Via al Fiorletta ’23: con le prime sorprese

Via libera alla Giunta di Piergianni Fiorletta. Con qualche sorpresa. Ecco le deleghe. E gli incarichi che andranno ai Consiglieri di maggioranza. La prima seduta di Consiglio si tiene il 5 giugno

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Giunta comunale con sorpresa a Ferentino dove questa mattina il neo

sindaco Piergianni Fiorletta ha ufficializzato i componenti dell’esecutivo che lo affiancheranno per i prossimi cinque anni. Quattro nomi su cinque sono quelli anticipati da Alessioporcu.it ovvero Franco Martini, Andrea

Pro, Piera Dominici e Cristian Piermattei.

La sorpresa arriva dalla nomina di Elena Maria Cestra. Ci si aspettava che fosse nominata Paola Fiorini per il gruppo Uniti per Ferentino: era la prima dei non eletti dopo il leader Giuseppe Virgili. Invece in extremis si è optato per una persona di

strettissima fiducia del fondatore: l’imprenditrice Elena Maria Cestra. Voci parlano di una rottura dei rapporti tra Fiorini e Virgili. Nella passata legislatura, nominato assessore da Antonio Pompeo, Virgili si era dimesso dall’Aula ed aveva così aveva permesso alla stessa Fiorini di entrare in Consiglio.

Secondo lo schema

La giunta Fiorletta

Il vicesindaco è Andrea Pro (26 anni) ex Segretario cittadino del Pd. A lui sono andate le deleghe a Politiche giovanili, Volontariato ed Associazionismo. È espressione della civica Enea. Non è stato candidato ma è stato uno dei fondatori della lista, arrivata seconda per numero di voti nella colazione vincente di Fiorletta. Enea ha eletto due consiglieri Alessandro Rea (mister preferenze con oltre 720 voti) e Federica Mastrangeli.

Franco Martini è rappresentante della lista più votata Ferentino nel Cuore: avrà

le deleghe a Bilancio ed Ambiente. Si dimetterà da consigliere comunale facendo entrare in Consiglio Angelo Picchi che era il primo dei non eletti. Gli altri due

consiglieri eletti nella lista Ferentino nel Cuore sono lo storico vicesindaco Luigi Vittori e Federica Fiorletta.

Cristian Piermattei è l’assessore indicato dalla lista Raddoppiamo L’Impegno. Era il primo dei non eletti, alle spalle di Luca Zaccari già presidente del Consiglio provinciale di Frosinone. Ha le deleghe a Housing e politiche per la casa, Digitalizzazione del territorio e Problematiche inerenti la zona industriale.

Maria Elena Cestra

Pierina Dominici è assessore per la lista Ferentino In Movimento Insieme Fiorletta sindaco. Ha le deleghe a Pubblica Istruzione, Politiche Educative e Pari Opportunità. Candidata nella civica, è arrivata dopo i due consiglieri eletti: Ugo Galassi e Gianni Bernardini.

Infine Elena Maria Cestra esterna di riferimento di Uniti per Ferentino che ha le deleghe a Turismo e Tutela del patrimonio.

Le deleghe per i Consiglieri

Fiorletta ha vinto le elezioni con il 60,14% dei consensi e per questo ha avuto il premio di maggioranza: avrà quindi 11 consiglieri invece di 10 al suo fianco. In minoranza siederanno Alfonso Musa, Antonio Pompeo, Fabio Magliocchetti, Giancarlo Lanzi ed Angelica Schietroma.

Dalle deleghe agli assessori ne mancano diverse molto importanti quali Lavori Pubblici, Urbanistica, Commercio, Servizi Sociali. Verranno date ai consiglieri comunali probabilmente dopo il 5 giugno quando ci sarà il primo consiglio comunale che verrà presieduto dal consigliere anziano Luigi Vittori. In quella seduta Verrà votato il presidente, il vice e nominate le commissioni consiliari. Alla presidenza del consiglio comunale sarà confermato Claudio Pizzotti espressione di Nuova Ferentino che ha eletto consigliere comunale anche Maurizio Berretta.

Tra le ipotesi di deleghe ai consiglieri Luigi Vittori avrà sicuramente i Servizi Sociali. I Lavori Pubblici andranno ad Alessandro Rea mentre Suap e commercio ad Ugo Galassi. Al presidente Claudio Pizzotti andranno le strategiche deleghe ad Urbanistica e Polizia Municipale. Lo Spettacolo andrà a Federica Fiorletta mentre la Manutenzione e Decoro a Gianni Bernardini.