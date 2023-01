Via libera alle liste, il riepilogo su Latina

Esclusa solo la lista del Pci a supporto della candidata Sonia Pecorilli: non ha abbastanza firme. Il riepilogo delle candidature alla Regione Lazio in provincia di Latina

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Un totale di 15 liste, per tre dei sei candidati a governatore del Lazio. Ecco la fotografia delle elezioni regionali nella circoscrizione di Latina. La Commissione Elettorale ha terminato la sua verifica nella serata di lunedì, confermando che 15 liste sulle 16 depositate al Tribunale di Latina hanno le carte, ovvero le firme di sottoscrizione, in regola.

Resta fuori la lista del Pci a supporto della candidata presidente Sonia Pecorilli, presente in altre province. Ma i cui rappresentanti pontini, già all’atto del deposito, avevano ben chiaro di non avere raggiunto il quorum delle 1.800 firme necessarie per Latina. Nonostante questo, avevano voluto comunque procedere al deposito di quelle ottenute. Ulteriori candidature a governatore depositate nelle altre province, non a Latina, sono quelle di Rosa Rinaldi con Unione popolare e Fabrizio Pignalberi con Quarto polo e Insieme per il Lazio.

Il quadro è quindi ora completo e la battaglia della campagna elettorale è ormai in movimento. A Latina, Francesco Rocca, candidato governatore del centrodestra, Alessio D’Amato, candidato per il centrosinistra e Donatella Bianchi hanno un totale di 15 liste, che raggruppano una somma di 89 candidati Consiglieri regionali, tra nomi noti della politica pontina del passato, che cercano una nuova sfida, e volti nuovissimi. (leggi qui: Le elezioni Regionali che trovarono tutti spicci).

BIANCHI CON M5S E LISTA PROGRESSISTA

Giuseppe Conte e Donatella Bianchi

Donatella Bianchi si presenta con due liste. La prima è quella del Movimento 5 Stelle, che la vede capolista, non solo a Latina ma anche a Roma e Viterbo. Subito dietro di lei, nella lista pontina che è a cinque nomi e non sei, c’è Maria Grazia Ciolfi ex consigliera comunale eletta nel 2016 con Latina bene comune, il movimento dell’ex sindaco Damiano Coletta. In lista anche l’ex sindaco di Formia Paola Villa. Con loro anche Osvaldo Agresti di Formia e Francesco Furlan di Latina.

Anche la Lista progressista sceglie di candidare la capolista, la sindacalista Cgil Tina Balì, nelle province di Roma e Viterbo; con lei anche Maurizio Cantafio di Spigno Saturnia, già coordinatore provinciale di Sinistra italiana, Aurora Paladinelli e Michel Cadario di Sezze; Laura Berti e Sandro D’Onofrio da Latina.

D’AMATO PER IL CENTROSINISTRA

Alessio D’Amato (Foto © IchnusaPapers)

Alessio D’Amato, assessore regionale uscente alla Sanità, è il candidato governatore scelto dalla coalizione di centrosinistra. Sette le sue liste, a partire dal Partito democratico, che in provincia di Latina mette come capolista il consigliere regionale uscente Salvatore La Penna, già segretario provinciale del partito; insieme a lui, l’assessore regionale uscente all’Agricoltura, Enrica Onorati; la presidente dimissionaria dell’ente parco regionale Riviera d’Ulisse, Carmela Cassetta; l’ex consigliere comunale del capoluogo Francesco Pannone; Alessandro Zori di Sperlonga e la 21enne Gloria Mastrocicco di Aprilia, attivista per i diritti umani.

La lista del terzo polo, Azione-Italia viva-Renew schiera Nicoletta Zuliani per due consiliature consigliera comunale di Latina per il Pd e nell’ultimo scorcio della consiliatura 2016-2021, anche capogruppo; accanto a lei Vincenzo Giovannini di Aprilia, anche lui un passato nel Pd, più volte consigliere comunale e provinciale; Barbara Carinci di Terracina, ex consigliera comunale e provinciale; Luigi Parisella, che fu sindaco di Fondi per Forza Italia negli anni Duemila, all’epoca della richiesta di scioglimento avanzata al Consiglio dei ministri dall’allora Prefetto Bruno Frattasi per presunte infiltrazioni nell’amministrazione comunale; Arcangelo Palmacci e Chiara Marconato.

Valeria Campagna

La Lista civica D’Amato presidente vede come capolista la 25enne Valeria Campagna che nel 2016, appena diciottenne, fu eletta consigliera comunale di Latina con Lbc e, da dicembre a luglio è stata anche consigliera provinciale e presidente di commissione. In lista figurano anche la 19enne di Latina Francesca Caschera; il manager Francesco Grasso di Albano Laziale; la psicologa Marina La Rotonda; il medico Sandro Libianchi; l’infermiere della Asl di Latina Andrea Palombi.

Verdi e sinistra presentano i due pontini Denise Doghini e Marco Fiore, insieme a Dario Cillerai, Paola Bernasconi, Fiorella Riva, Marco Spadini.

In Demos-Democrazia solidale il capolista è Franco De Angelis da Ceprano; insieme a lui, Maria Chiaiese, Fabiana Mandatori, Marco Pisano, Antonio Segatori e Cinzia Vaccarini.

In +Europa il capolista è Luca Stoppa, seguito da Jessica Pacini, Guido Berri, Annalisa Angieri, Pietro Tomei, Lavinia De Marinis.

ROCCA PER IL CENTRODESTRA

Francesco Rocca (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Sei le liste per Francesco Rocca, che si candida come governatore per la coalizione di centrodestra.

Nelle liste pontine, in Fratelli d’Italia si candidano il vice coordinatore regionale Enrico Tiero che fu anche assessore e vice sindaco di Latina; Emanuela Zappone, assessore a Terracina; Vittorio Sambucci, dal 2004 consigliere comunale di Cisterna di Latina e vice sindaco nel 2019; Elena Palazzo, vice sindaco di Itri, eletta consigliera comunale a soli 21 anni e rieletta per sei mandati consecutivi; Valentina Lax di Aprilia, responsabile di un Caf e di un patronato; Vincenzo Fedele, consigliere comunale e assessore a Minturno.

Forza Italia schiera tre tra sindaci e ex primi cittadini come Federico Carnevale (Monte San Biagio), Giuseppe Schiboni (San Felice Circeo) e Cosimino Mitrano (Gaeta); Stefania Stravato, assessore a Fondi; Eleonora Zangrillo, assessore a Formia; e Annalisa Muzio, già candidata sindaco a Latina nel 2021 con la sua lista civica Fare Latina e avvicinatasi poi a Forza Italia, nella cui lista fu eletta consigliera provinciale a dicembre 2021.

(Foto: Imagoeconomica, Stefano Carofei)

Nella Lega, il capolista è il capogruppo uscente alla Pisana, Angelo Tripodi, per molte consiliature consigliere comunale a Latina e anche assessore alle Attività produttive; in lista poi Sara Norcia, ex consigliera comunale e provinciale di Terracina; Federica Felicetti di Cisterna di Latina, consigliera comunale e attuale capogruppo in Provincia; Antonio Di Rocco; l’ex capogruppo in Consiglio comunale a Latina, Massimiliano Carnevale, che nel 2016 fu eletto nell’assise del capoluogo nelle file del Pd; e Patrizia Fanti, in passato più volte assessore comunale del capoluogo.

L‘Udc vede come capolista Maurizio Galardo, medico, presidente provinciale del Partito, più volte consigliere comunale, e anche vice sindaco, a Latina; con lui l’avvocato Maria Teresa Fiore; Denis Francia, imprenditore nel settore lattiero caseario; Roberta Solito (responsabile di un’agenzia per il lavoro internazionale); l’attivista Donatella Veronica Restaini.

Nella Lista civica Rocca presidente spicca il nome di Anna Scalfati, già giornalista Rai, da anni impegnata in battaglie a difesa del lago di Sabaudia; Giovanni Monterubbiano, già candidato consigliere comunale a Latina nel 2021 nella lista Latina nel cuore per la candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo, e tra gli autori del ricorso contro il risultato delle elezioni che portò alle elezioni suppletive del 4 settembre 2022; capolista è Antonio Costanzi; in lista anche Mioara Done; Lucia Matita; Giulio Minetti Morgan.

La lista Noi moderati con Sgarbi vede capolista anche a Latina il sottosegretario alla Cultura, nonché famoso critico d’arte, Vittorio Sgarbi; in lista anche Cesare Ciccorelli; Claudio Marco Franchetti; Federica Ferrari; Patrizia Marocchi; Liliana Vacca.