Virgili è in maggioranza e studia da assessore

Ufficlae l'indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Alessioporcu.it. Virgili passa con la maggioranza. E potrebbe diventare assessore. Lunedì l'incontro. Ipotesi rimpasto. E per le Provinciali è aria di derby

È ufficiale. E ora ci sono i dettagli. Il consigliere comunale Giuseppe Virgili lascia i banchi dell’opposizione: ci stava dall’inizio della consiliatura nel 2018, da quando si era candidato sindaco di Ferentino ma era stato battuto da Antonio Pompeo. Ora diventa suo alleato e aderisce alla maggioranza. (E noi ve lo avevamo detto: Virgili passa con il suo avversario: Pompeo è blindato).

Virgili ha formato un nuovo gruppo consiliare, Uniti per Ferentino. Rafforza la maggioranza e soprattutto la figura di Antonio Pompeo. Ma nulla a che spartire con il Partito Democratico. E nessun impegno per il futuro.

“Il mio ingresso in maggioranza é dovuto al fatto che il sindaco Antonio Pompeo ha quasi del tutto esaurito i punti programmatici con i quali ci eravamo presentati agli elettori nel 2018” ha spiegato Giuseppe Virgili.

“Voglio sottolineare che l’accordo é con Antonio Pompeo e non con partito o coalizioni. Prevede entro la fine della legislatura, il 2023 la realizzazione del parcheggio alla stazione ferroviaria, l’isola ecologica, la rotatoria a Ponte Grande ed i lavori per l’ampliamento del cimitero Pareti. Antonio Pompeo avrà il mio sostegno al comune ed alla Provincia e come uomo“.

A fine legislatura si vedrà

Antonio Pompeo terminerà la legislatura nel 2023. Non potrà ricandidarsi in quanto terminerà i due mandati consecutivi consentiti dalla norma proprio tra un anno e mezzo. Si parla di possibile erede di Pompeo per il centrosinistra individuato tramite primarie. Virgili mette subito in chiaro che non è interessato.

“Primarie del centrosinistra per individuare l’erede di Antonio Pompeo? Non parteciperò– ha specificato Giuseppe Virgili – Il nostro progetto resta civico. Alla fine di questa legislatura saremo liberi di decidere cosa fare”.

L’ex oppositore potrebbe finire in Giunta. “Sono a disposizione. Toccherà al sindaco decidere. Lunedi avremo un incontro con la maggioranza, vedremo cosa accadrà. Siamo coerenti con i nostri elettori. Questa decisione é stata condivisa da quasi tutti e chi non é d’accorso ora sono certo si ricrederà“.

Non é escluso che all’inizio della prossima settimana il sindaco Antonio Pompeo possa fare un rimpasto di giunta visto che due assessori, Evelina Di Marco e Massimo Gargani sono rimasti senza consiglieri di riferimento. (Leggi qui Progetto Stu, abbiamo scherzato: per 17 anni e qui Secondo scossone a Ferentino: pure Rea molla il suo assessore).

Toto assessori e candidati

Circola il nome di Lucia Di Torrice per l’ex gruppo Gargani quale nuovo assessore.

Invece si profila un derby tutto ferentinate per una poltrona da consigliere provinciale. Luca Zaccari ex Forza Italia ma ora consigliere comunale della Lega sarà candidato con il Partito di Salvini. Potrebbe sfidare uno tra Alessandro Rea o Giovanni Dell’Orco. Sono in lizza per una candidatura in una lista civica di centrosinistra. Un bel derby con Zaccari ma difficilmente la città ernica riuscirà ad eleggere due consiglieri.