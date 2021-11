Virgili passa con il suo avversario: Pompeo è blindato

Ribaltone a Ferentino. Il candidato sindaco sconfitto passa con la maggioranza. È un passo politico importante per Antonio Pompeo. Sia in chiave Comunali che in vista delle prossime Provinciali

A Ferentino la rivoluzione andata in scena questa mattina nel municipio è paragoinabile a quella Kopernicana: non c'è stato un passaggio dall'opposizione alla maggioranza. Di più: il candidato sindaco sconfitto Giuseppe Virgili che da tre anni sta all'opposizione ha costituito un nuovo gruppo ed è passato con il suo avversario Antonio Pompeo.

A Ferentino la rivoluzione andata in scena questa mattina nel municipio è paragoinabile a quella Kopernicana: non c’è stato un passaggio dall’opposizione alla maggioranza. Di più: il candidato sindaco sconfitto Giuseppe Virgili che da tre anni sta all’opposizione ha costituito un nuovo gruppo ed è passato con il suo avversario Antonio Pompeo.

Come se a Roma Virginia Raggi avesse fatto ciao ciao a Beppe Grillo e fosse passata con Roberto Gualtieri.

Terzo scossone

Giuseppe Virgili

È il terzo scossone in poche settimane agli assetti della maggioranza che governa Ferentino. Nei giorni scorsi il consigliere Alessandro Rea ha lasciato il suo vecchio gruppo Centro Solidale per Ferentino (che ha in giunta l'assessore Evelina Di Marco) dichiarandosi indipendente. Prima ancora Stefano Zaccari e Giancarlo Lanzi si sono dichiarati indipendenti dal gruppo dell'assessore all'Urbanistica Massimo Gargani.

Giuseppe Virgili è conosciuto per le sue attività nel campo dei servizi e dell’igiene, era stato candidato sindaco con una coalizione civica tre anni fa. Ora costituirà un nuovo gruppo consiliare passando in maggioranza.

Perché lo ha fatto? Le motivazioni saranno illustrate venerdi in conferenza stampa. Virgili al momento nel nuovo gruppo sarà solo ma non si escludono novità nei prossimi mesi. Con quale ruolo sarà in maggioranza lo si saprà nei prossimi giorni. Potrebbe anche ricoprire un ruolo nell’esecutivo a guida Antonio Pompeo.

Con questo passaggio, all’opposizione restano solo tre Consiglieri: Maurizio Berretta e Luca Zaccari nella Lega, Franco Collalti in Fdi.

Il segnale per le elezioni

Francesco De Angelis, Antonio Pompeo

È chiaro che Antonio Pompeo si è blindato in vista delle elezioni comunali che si terranno nella primavera del 2023. La prova evidente sta nella cena avvenuta qualche sera fa a Castelnuovo Parano con Francesco De Angelis nel ristorante Bellaria. I due leader delle componenti Dem da anni in guerra hanno trovato una sintesi: valida per le prossime Provinciali, per le Regionali e per le Politiche. E che avrà i suoi riflessi sulle prossime Comunali.

In pratica: nessuna interferenza nelle città storicamente di riferimento. Su Ferentino deciderà Antonio Pompeo, su Frosinone deciderà Francesco De Angelis; sulle tematiche provinciali si lavorerà per una sintesi.

A Ferentino cosa accadrà? Il sindaco e presidente della Provincia terminerà i due mandati consecutivi tra due anni. Antonio Pompeo non punta ad individuare il suo successore attraverso le Primarie ma con il dialogo politico con le forze della sua coalizione. Tra le quali, ora, anche Virgili.

L'altro fronte interno è quello che si riconosce nel predecessore Piergianni Fiorletta, disponibile a tornare a fare il sindaco. Avrebbe l'apoggio del vicesindaco Luigi Vittori, dell'assessore Massimo Gargani e di almeno quattro consiglieri comunali.

Il test delle provinciali

Piergianni Fiorletta con la fascia da sindaco

Una prima conta potrebbe avvenire alle imminenti elezioni Provinciali. Rumors dicono che nei giorni scorsi vicino Ferentino ci sia stato un pranzo tra Fiorletta, Vittori, Gargani, l’assessore Franco Martini ed i consiglieri Giovanni Dell’Orco e Angelo Picchi. Vorrebbero candidare un loro uomo a consigliere Provinciale. In pole Giovanni Dell’Orco. L’alternativa é Alessandro Rea.

A proposito di Provinciali, l’operazione Virgili è strategica per il disegno del Pd che intende anichilire il centrodestra sfilandiogli tutti gli uomini chiave di area ma comunque civici. Per loro è in fase di allestimento una lista civica da schierare alle elezioni del mese prossimo.

Al di là della conta e del risultato: la presenza dell’assessore Franco Martini al pranzo del gruppo Fiorletta sta creando non pochi malumori nel Pd. Antonio Pompeo sta stemperando le polemiche: sa bene che l’accordo del Bellaria è troppo ampio. E su Ferentino non gli lascia fianchi scoperti.